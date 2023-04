Windstrom Siemens Energy zieht Milliardenaufträge an Land

Auftraggeber ist der niederländische Stromnetzbetreiber Tennet. Bei den Projekten geht es unter anderem um die Lieferung von Technick für drei Netzanbindungen in der deutschen Nordsee.

Berlin Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im Konsortium mit dem spanischen Unternehmen Dragados Offshore vom niederländischen Stromnetzbetreiber Tennet mehrere Aufträge im Gesamtvolumen von knapp sieben Milliarden Euro erhalten.

Dabei gehe es um die Lieferung von Technik für drei Netzanbindungen in der deutschen Nordsee, wie Siemens Energy am Donnerstag mitteilte. Die Projekte sollten dafür sorgen, dass insgesamt sechs Gigawatt Offshore Windstrom an Land transportiert werden können. Branchenkreisen zufolge geht die Auftragssumme zu gleichen Teilen an Siemens Energy und Dragados Offshore.

Tennet hatte bereits Ende März für die Anbindung von Nordsee-Windparks elf Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 23 Milliarden Euro vergeben. Diese gingen an Konsortien unter der Leitung von Hitachi Energy und General Electric. Mit den drei weiteren Aufträgen steigt die Gesamtsumme auf rund 30 Milliarden Euro.

