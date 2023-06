 Zhenguo Li: Longi-Chef rechnet mit sinkenden Solarstrompreisen

Düsseldorf Die Preise für Solarmodule dürften nach Einschätzung des Solarkonzerns Longi weiter fallen. „Wenn wir über Überkapazitäten sprechen, geht der Preis natürlich etwas nach unten“, sagte Zhenguo Li, Gründer und Präsident des größten Solarkonzerns der Welt, im Interview mit dem Handelsblatt.

Nachdem die Preise für Solarmodule in den vergangenen Jahren wegen Lieferkettenchaos, Energiepreiskrise und Inflation um bis zu 15 Prozent gestiegen sind, bewegen sie sich mittlerweile wieder fast auf Vorkrisenniveau.

Gab es vor ein paar Jahren gerade mal 200 Gigawatt (GW) an weltweiter Produktionskapazität und 300 GW an Nachfrage für Solartechnik, gibt es mittlerweile mehr als doppelt so viele Produktionskapazitäten wie Nachfrage. Das drücke natürlich die Preise, sagt Li – allerdings könnte sich die Entwicklung mittelfristig wieder umdrehen. „Es gibt aktuell eine Überkapazität, aber in fünf Jahren sieht das vielleicht schon wieder anders aus, und dann übersteigt die Nachfrage die Produktionskapazität wieder“, so der 55-jährige Manager.

Herr Li, fast 90 Prozent der Solarmodule in Deutschland stammen hierzulande mittlerweile aus China. Manche bezeichnen diese Abhängigkeit sogar als ein größeres Risiko als die Erdgasabhängigkeit von Russland. Was halten Sie von diesen Bedenken?

Innerhalb der letzten 15 Jahre gab es in der Solarindustrie eine unfassbar große technologische Entwicklung, mit der auch die Kosten massiv gesunken sind. Und damit haben Longi und andere chinesische Unternehmen ihren Beitrag zu der weltweiten Energiewende geleistet. Ein Risiko würde ich darin nicht sehen, sondern eher einen gegenseitigen Vorteil.

Während das Solargeschäft für Longi ab den 2010er Jahren erst richtig losging, ist der deutsche Markt in sich zusammengebrochen. Viele geben chinesischen Unternehmen die Schuld, die mit günstigen Solarmodulen den europäischen Markt geflutet haben, während hierzulande die Fördersätze gekappt wurden. Die Europäische Union hat 2013 sogar Strafzölle eingeführt, die erst 2018 wieder gekippt wurden. Wie blicken Sie auf diesen Teil der deutsch-chinesischen Solargeschichte?

Es gibt immer zwei Seiten jeder Geschichte. Wenn es einen gesunden Wettbewerb innerhalb einer Branche gibt, führt das zu schnelleren technologischen Entwicklungen und sinkenden Kosten. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Das ist 2010/2011 passiert. Damals kosteten monokristalline Wafer und Ingots – Kernbestandteile von Solarmodulen – 20 US-Dollar pro Kilogramm. Innerhalb von zehn Jahren sind die Kosten auf drei US-Dollar pro Kilo gesunken. Das ist nicht nur für Longi gut, sondern für die ganze Industrie.

Die andere Seite der Geschichte ist ein ruinöser Preiskampf …

Wenn so eine Technologie sich so schnell entwickelt, können manche Unternehmen mit dieser schnellen Entwicklung manchmal nicht Schritt halten. Das ist nicht nur in Deutschland passiert, auch viele chinesische Unternehmen sind in dieser Zeit aus dem Markt gegangen. Auch hier gab es einen Preiskampf.

Deutsche Solarunternehmen berichten, dass chinesische Anbieter mittlerweile so viele Fabriken in China aufgebaut haben, dass sie die Nachfrage übersteigen. Auch das drückt die Preise. Baut die Solarindustrie gerade Überkapazitäten auf?

Das ist für mich eine Frage der Relativität. Vor fünf Jahren hatte die ganze Branche 200 Gigawatt Produktionskapazität, aber die geschätzte Nachfrage lag bei 350 Gigawatt. Seitdem ist die Nachfrage immer weiter gestiegen. Jetzt haben wir 400 bis 500 Gigawatt an weltweiter Solarnachfrage, die Kapazitäten liegen mittlerweile schon bei 800 bis 900 Gigawatt. Es gibt also aktuell eine Überkapazität, aber in fünf Jahren sieht das vielleicht schon wieder anders aus, und dann übersteigt die Nachfrage die Produktionskapazität wieder.

Das mag sein. Im Moment drückt diese Überkapazität aber ganz schön auf die Preise. Nachdem die im vergangenen Jahr zwischen 15 und 20 Prozent gestiegen sind, sind sie mittlerweile wieder fast auf Vorkrisenniveau angekommen.

Wenn wir über Überkapazitäten sprechen, geht der Preis natürlich etwas nach unten. Aber insgesamt führt das immer noch dazu, dass erneuerbare Energien die günstigste Art der Stromerzeugung sind. Es gibt Schwankungen, und natürlich werden auch hier wieder ein paar Unternehmen mit diesem Preiswettbewerb nicht mithalten können.

Ein Preistreiber waren die gestiegenen Rohstoffkosten für Polysilizium, einer der wichtigsten Bestandteile jedes Solarmoduls. Fast die Hälfte des weltweit produzierten Polysiliziums stammt aus der chinesischen Provinz Xinjiang. Einer Region, in der die chinesische Regierung laut mehreren Berichten Hunderttausende Menschen in Internierungslager gesteckt haben soll. Bezieht auch Longi sein Polysilizium beziehungsweise Silizium von Zulieferern aus der Region Xinjiang?

Wir haben ein System, mit dem wir unsere Lieferkette komplett überprüfen, und unsere Prozesse so umgestellt, dass wir den Ansprüchen der europäischen Kunden genügen, gerade vor dem Hintergrund des Lieferkettengesetzes. Wir verkaufen keine Produkte oder Rohstoffe, die unter Zwangsarbeit hergestellt werden.

Also beziehen Sie kein Silizium aus der Region Xinjiang?

Longi lehnt jegliche Form von Zwangsarbeit ab und bezieht keine Materialien, die unter Zwangsarbeit hergestellt werden.

Die USA haben aufgrund der Vorwürfe rund um Xinjiang Importbeschränkungen für chinesische Solarunternehmen unter dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) eingeführt. Betrifft das auch die Exporte von Longi in die USA?

Ja, davon sind wir auch betroffen. Wir bauen mit einem Partner zwar gerade eine Solarfabrik in den USA auf, aber im vergangenen Jahr konnten wir aufgrund der Exportbeschränkungen nur ein Gigawatt statt der geplanten sieben in die USA verkaufen.

Herr Li, vielen Dank für das Interview.

