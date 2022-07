Energiekosten Erste Details zur Umlage: Ab Oktober zahlen Gaskunden drauf

Bis zu 467 Euro mehr pro Jahr: Damit der angeschlagene Gaskonzern Uniper gerettet werden kann, werden alle Verbraucher zur Kasse gebeten. Was Gaskunden jetzt wissen müssen.

Düsseldorf Ab dem Herbst sollen Gashändler ihre gestiegenen Einkaufspreise an die Verbraucher weitergeben dürfen. Am Donnerstag wurden erste Details aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums bekannt. So soll die Umlage zeitlich befristet ab dem 1. Oktober 2021 bis zum 1. April 2024 gelten. Die Kosten für Unternehmen und Privathaushalte steigen enorm.



So soll verhindert werden, dass einzelne Versorger wie Uniper ausfallen, was einen Zusammenbruch der Energieversorgung zur Folge haben könnte. Uniper ist einer der größten Gashändler Deutschlands und beliefert Hunderte Unternehmen und Stadtwerke.

Mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes (EnSig) hat die Bundesregierung Anfang Juli viele Möglichkeiten geschaffen, um Pleiten von systemrelevanten Unternehmen zu verhindern.

Aber wie funktioniert das Umlagesystem in der Praxis? Wie viel mehr müssen Kunden bezahlen, die schon jetzt mit den gestiegenen Gaspreisen kämpfen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Steigende Energiekosten und Gaspreise: Wie funktioniert die Umlage?

