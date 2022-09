Düngerfirmen drosseln wegen des teuren Gases die Produktion. Deutschen Bauern droht eine riskante Abhängigkeit.

Deutsche Bauern könnten in Zukunft deutlich abhängiger werden von Importen aus Russland und den Golfstaaten. (Foto: imago/photothek) Einsatz von Dünger in der Landwirtschaft

Düsseldorf Der extrem hohe Gaspreis trifft die europäischen Düngerhersteller hart. Mindestens 70 Prozent der Kapazitäten für Stickstoffdünger in Europa sind inzwischen gedrosselt oder komplett heruntergefahren, wie aktuelle Werte des Branchenverbands Fertilizers Europe (FE) und des Marktforschers ICIS zeigen.

Firmenvertreter und Branchenverbände rufen offen nach Staatshilfen für die Not leidende Düngerindustrie, denn die Krise könnte auch mittelfristig einschneidende Auswirkungen haben. Experten befürchten, dass die Düngerherstellung ganz aus Europa verschwinden könnte und sich der Kontinent in eine gefährliche Abhängigkeit von Importen begibt. In Regionen mit billigerem Erdgas wie am Persischen Golf werden gerade viele neue Anlagen in Betrieb genommen oder gebaut.

