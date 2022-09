Obwohl Russland kein Gas mehr über Nord Stream 1 schickt, fällt der Gaspreis. Das hat mehrere Gründe. Für eine Entwarnung ist es jedoch zu früh.

Der Gaspreis sinkt, bleibt aber volatil. (Foto: dpa) Gasförderung in Niedersachsen

Düsseldorf Seit fast einem Jahr steigt der Gaspreis nahezu durchgängig. In den vergangenen zwölf Monaten sind die Kosten für den fossilen Rohstoff zwischenzeitlich um über 1000 Prozent gestiegen. Auf dem Höhepunkt der bisherigen Preis-Aufwärtsspirale vor zweieinhalb Wochen kostete eine Megawattstunde (MWh) Erdgas an der niederländischen TTF-Börse 346 Euro. Seitdem fällt der Kurs zum ersten Mal seit einem Jahr merklich.

Zwar ist der Preis seit Dienstag schon wieder leicht gestiegen, die Megawattstunde kostet aktuell trotzdem nur noch um die 200 Euro.

„Was wir sehen, ist ein Stück weit auch eine Normalisierung“, sagt Gasexperte Andreas Schröder vom Marktforschungsunternehmen Icis. Den Anstieg der vergangenen Monate habe man in Teilen zwar mit dem gesunkenen Angebot aus Russland erklären können, „aber nicht in dem Ausmaß“. Der Markt sei in Panik gewesen, das habe die Preise in ungeahnte Höhen katapultiert. Jetzt beruhigen jedoch verschiedene Faktoren den Gasmarkt.

