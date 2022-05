Energy Vault Schweizer Start-up mischt den Markt für Batteriespeicher auf

Zürich Dass bei Energy Vault nach dem Börsengang eine neue Zeitrechnung beginnt, bleibt auch am Firmenstandort im Tessiner Ort Arbedo-Castione niemand verborgen. Unternehmenschef Robert Piconi lässt einen gut 20 Meter hohen Kran, der Steinblöcke emporzieht und hinunterlässt, zurückbauen. Der sechsarmige Kran, genannt EV1, demonstrierte seit 2020 die simple und gleichzeitig revolutionäre Idee von Energy Vault, Strom mithilfe von Schwerkraft zu speichern. „Wir brauchen ihn nicht mehr“, sagt Piconi nun. Schon bald sei der EV1 Geschichte. Das Geld aus dem Börsengang steckt er in den Bau und die Auslieferung des kompakteren Stromspeichers „EVx“.

Die Technik ist angelehnt an ein Pumpspeicherwerk, das überschüssige Energie nutzt, um Wasser bergauf zu pumpen, und wenn Energie benötigt wird, Wassers ins Tal ablässt, um eine Turbine zur Stromerzeugung zu betreiben. Dieses Prinzip will Energy Vault in Regionen bringen, die keine Berge und kein Wasser haben. Stattdessen stapelt ein System aus Kränen Blöcke übereinander, wenn Solarzellen oder Windkraft zu viel Strom liefern. Sobald Strom benötigt wird, lassen die Kräne die Blöcke in die Tiefe ab und erzeugen dabei Strom.

Großaktionäre sind Softbank und Saudi Aramco

Energy Vault ist das wohl bekannteste Greentech-Start-up der Schweiz. Piconi hat prominente Investoren wie den japanischen Tech-Investor Softbank und den Start-up-Arm des Ölriesen Saudi Aramco von seiner Speicherlösung überzeugt. Beide sind – neben Piconi selbst – Großaktionäre. Auch Kunden kann Piconi vorweisen: So wollen der Minenkonzern BHP und der Metallproduzent Korea Zinc beim Umstieg auf eine CO2-arme Produktion die Stromspeicher von Energy Vault einsetzen. Seit einer Finanzierungsrunde im September 2021 gilt Energy offiziell als Einhorn, mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar.

Das Schweizer Start-up für Stromspeicher aus Schwerkraft plant inzwischen kompaktere Anlagen. (Foto: picture alliance/KEYSTONE) Prototyp EV1 von Energy Vault

Das Start-up schickt sich an, einen Multimilliardenmarkt umzukrempeln. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS erwarten, dass der Markt für Batteriespeichersysteme bis 2025 auf insgesamt 385 Milliarden Dollar anwächst. Bis 2030 könnte eine Speicherkapazität von mehr als 453 Gigawattstunden (GWh) ans Netz gehen, das entspricht der Jahresproduktion von etwa 80 Windrädern. Energy Vault selbst rechnet bis Anfang des nächsten Jahrzehnts sogar mit einer Kapazität von mehr als 800 GWh bis 2030 für ans Stromnetz angeschlossene Speicherlösungen.

Anlegereuphorie hat sich abgekühlt

Im Februar folgte der Börsengang von Energy Vault über einen sogenannten Spac, einer Fusion mit einer Börsenhülle. Der Start am Kapitalmarkt verlief furios: Die Energy-Vault-Aktie kletterte zunächst von zehn Dollar auf mehr als 21 Dollar. Doch seither ist die Anlegereuphorie abgekühlt: Aktuell notiert die Energy-Vault-Aktie knapp über dem Ausgabepreis bei 10,70 Dollar.

Für Piconi ist das jedoch ein positives Zeichen: Der Ausverkauf bei Wachstumstiteln sei auch an seinem Unternehmen nicht spurlos vorbeigegangen. Die direkten Konkurrenten hätten teils 60 bis 80 Prozent an Wert verloren. „Wir sind die Einzigen, die auf Jahressicht noch im positiven Bereich sind.“

Das führt der CEO auch auf die Quartalszahlen zurück, die Energy Vault kürzlich erstmals als börsennotierte Firma vorgelegt hat. 42,9 Millionen Dollar Umsatz verbuchte das Unternehmen, durch Lizenz- und Gebühreneinnahmen für den Bau eines ersten Stromspeichers in China. Operativ beträgt der Ertrag vor Steuern rund 32 Millionen Dollar, auch wenn nach Abzug von Kosten für den Börsengang unter dem Strich ein Minus von 20 Millionen Dollar bleibt.

Stromspeicher in China, Australien und den USA geplant

Viel lieber als über kurzfristige Aktienkursbewegungen oder Finanzkennzahlen der Vergangenheit spricht Piconi über die Zukunft: 2022 werde „das erste Auslieferungsjahr“. Der Grundstein für einen ersten Stromspeicher in China ist gelegt, weitere Anlagen in Australien und den USA sollen noch in diesem Jahr folgen. Seine Technologie sieht er dabei im Vorteil gegenüber anderen Stromspeicherlösungen im industriellen Maßstab, etwa Großbatterien oder thermischen Stromspeichern.

Das liegt einerseits am Material, das die Schwerkraftspeicher von Energy Vault einsetzen. Die neue Speichergeneration „EVx“ besteht aus bis zu 100 Meter hohen Stahlkonstruktionen, die mit horizontalen und vertikalen Kränen bestückt sind. Mit Strom aus überschüssiger Wind- oder Solarenergie heben sie tonnenschwere Blöcke in die Höhe und stapeln sie über- und nebeneinander.

Die Blöcke bestehen dabei aus Recyclingmaterial, etwa Rückständen aus der Kohleproduktion oder wiederverwertetem Bauschutt, der sonst auf der Deponie landen würden. Energy Vault hat eigens eine Anlage entwickelt, mit der an jedem geplanten Standort der Stromspeicher Blöcke aus lokalen Materialen hergestellt werden können. Damit ist Energy Vault weit weniger abhängig vom Preis und der Verfügbarkeit von Industriemetallen wie Lithium oder Kobalt, die aktuell die Preise für Batteriespeicher in die Höhe treiben. „Schwerkraft wird es immer geben“, sagt Piconi.

Energy Vault hat den deutschen Markt im Blick

Ein Forscherteam des österreichischen Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse kommt zwar in einer Studie zu dem Schluss, dass die Höhendifferenz zwischen der unteren und der oberen Speicherstelle gering ist. Sie bezog sich jedoch auf einen Prototyp. Eine modulare Bauweise des neuen Systems „EVx“ ermögliche es, die Höhendifferenz an den lokalen Standort und die Speicherkapazität anzupassen, entgegnet das Unternehmen.

Energy Vault verspricht, Speicherlösungen zu einem Preis von nur 60 Prozent einer Lithium-Ionen-Batterie mit gleicher Kapazität herstellen zu können. Und die Kosten sollen weiter sinken: Bis 2025 sollen sie die Hälfte von klassischen Batteriespeichern betragen. Hinzu kommt: Anders als bei Batterien nimmt die Leistungsfähigkeit der Anlage nicht über die Zeit ab. Besonders geeignet sei der Schwerkraftspeicher für Anwendungen, die gleichmäßige Stromzufuhr mit Entladezeiten zwischen zwei und zwölf Stunden benötigen.

Auch die Reibungsverluste, die durch das Emporziehen und Herablassen der Blöcke entstehen, sind nach Angaben von Energy Vault gering genug, um gegenüber dem Lithium-Akku konkurrenzfähig zu bleiben. Tests mit dem Prototyp EV1 hätten ergeben, dass bei einem Ladezyklus etwa 25 Prozent des eingesetzten Stroms auf der Strecke bleiben. Die neue Speichergeneration EVx soll den Reibungsverlust auf 15 bis 20 Prozent drücken. Bei einem Lithium-Batteriespeicher gingen zwischen zehn bis 13 Prozent des eingesetzten Stroms zwischen Aufladen und Entladen verloren.

Energy Vault habe Glück, sagt Piconi, dass die Ankerinvestoren gleichzeitig auch Kunden seien: Weitere Anlagen, etwa in Saudi-Arabien, dem Sitz von Aramco, könnten folgen. Doch der Energy-Vault-Chef hat auch den deutschen Markt fest im Blick: Stillgelegte Kohlekraftwerke könnten beispielsweise umgewandelt werden zu Schwerkraft-Stromspeichern, so seine Vision. Denn eines stehe fest: Soll die Energiewende gelingen, müssen die Speicherkapazitäten für erneuerbare Energien steigen, sagt Piconi: „Die gesamte Industrie ist im Rückstand.“

