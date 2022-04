Erneuerbare Energien Revolution am Heizungsmarkt: Heizungsbauer stehen vor einem historischen Wandel

Der Heizkessel war jahrzehntelang das Maß der Dinge – jetzt drücken Klimagesetze und Gaspanik die Wärmepumpe in den Markt. Die Heizungsbauer müssen umdenken.

Die großen Heizungsbauer stellen sicher, dass sie sich im wachsenden Wärmepumpenmarkt etablieren. (Foto: dpa) Vaillant-Mitarbeiterin mit Wärmepumpe

Düsseldorf Es herrscht Aufruhr im Heizungsmarkt: „Die Menschen sind extrem nervös, was das Thema Öl und Gas betrifft“, sagt der Geschäftsführer des Heizungsbauers Stiebel Eltron, Nicholas Matten. Seitdem Russland in der Ukraine einmarschiert ist, fragen doppelt so viele Kunden bei ihm an wie zuvor.

Die Entwicklung beobachten auch andere. Die Deutsche Auftragsagentur, die auf ihren Internetseiten wie heizungsfinder.de monatlich mehr als 500.000 Nutzer zählt, verzeichnet einen extremen Anstieg der Nachfrage nach erneuerbaren Heizungen – auch hier haben sich die Anfragen seit Kriegsbeginn verdoppelt.

Jahrzehntelang waren Öl- und Gasheizungen das Maß der Dinge in Deutschland. Nun orientieren sich Hausbesitzer massenhaft um. Der Krieg in der Ukraine beschleunigt den Wandel. Die ohnehin hohen Energiepreise sind Anfang März auf ein neues Rekordniveau gestiegen – und die Diskussionen um einen möglichen Stopp von Öl- und Gaslieferungen aus Russland tun ihr Übriges.

Wärmepumpen: Nachfrage bei Heizungsbauern wie Stiebel Eltron steigt