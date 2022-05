EWE, Vaay, Viva Con Agua Maskenaffäre: Diese Firmen beenden die Zusammenarbeit mit Fynn Kliemann

Zuvor hatte schon About You die Zusammenarbeit mit Kliemann beendet.

Düsseldorf Die Hilfsorganisation Viva con Agua, der Energieversorger EWE und der CBD-Shop Vaay beenden die Zusammenarbeit mit dem Youtuber und Unternehmer Fynn Kliemann. Das gaben die Unternehmen am Montag bekannt.

Auslöser war die Berichterstattung des ZDF Magazin Royale über einen mutmaßlichen Maskenbetrug. Jan Böhmermann hatte am Freitag in seiner Sendung erklärt, dass Kliemann Kunden und die Öffentlichkeit wissentlich getäuscht haben soll.

Zu Beginn der Coronapandemie 2020 stellte Fynn Kliemann die Produktion seines Textilunternehmens Oderso von Pullovern auf Stoffmasken um. „Günstig, fair und aus Europa“ sollten diese sein. Für das Geschäftsmodell wurde er 2020 sogar mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

Anstatt in Portugal sollen die von Kliemann verkauften und vermarkteten Masken jedoch in Bangladesch und Vietnam produziert worden sein. Auch habe der Youtuber die Masken nicht, wie angegeben, zum Selbstkostenpreis verkauft. Rund eine Million Euro Gewinn sollen Fynn Kliemann und sein Geschäftspartner Tom Illbruck von Global Tactics bei den Deals gemacht haben.

Darüber hinaus warf Böhmermann den Unternehmern vor, die erste Charge von 100.000 unbrauchbaren Masken aus Bangladesch an Geflüchtete in Griechenland und Bosnien weitergegeben zu haben. In der Berichterstattung ließen sich die beiden Unternehmer für die „Spende“ feiern.

Viva con Agua: „Nicht mit unseren Werten vereinbar“

Vor allem Viva con Agua, eine Hamburger NGO, die weltweit Projekte für sauberes Trinkwasser unterstützt, war langjähriger Partner Kliemanns. In einem offiziellen Statement auf der Website teilte die Hilfsorganisation mit: „Die geschilderten Vorgänge stehen in krassem Gegensatz zu unseren Werten und unserer Vorstellung von gemeinwohlorientiertem Unternehmertum.“ Viva con Agua beende deshalb alle Geschäftsbeziehungen mit Kliemann und seinen Unternehmen. Bis zuletzt hatte die Hilfsorganisation prominent mit ihm geworben.

Neben Viva Con Agua, EWE und Vaay beendeten der Zweitligist FC St. Pauli, der Online-Modehändler About You und die Tafel Deutschland bereits am Wochenende die Zusammenarbeit mit Kliemann. Die Tafel Deutschland begründete den Schritt mit dem verloren gegangenen Vertrauen in den Influencer. Dieser hatte Spendengelder bei der Vermietung seiner Ferienhäuser eingesammelt, sie aber nicht transparent verwaltet. Auch der deutsche Nachhaltigkeitspreis wurde ihm aberkannt.

Kliemann bekommt jetzt nicht nur die Konsequenzen der Unternehmen und Geschäftspartner zu spüren, sondern auch die seiner Fans. Seit Bekanntwerden des Skandals entfolgten ihm Tausende Follower auf seinen Social-Media-Kanälen.

Fynn Kliemann: Maskenaffäre sorgt für massiven Imageschaden

Auf die Vorwürfe räumte er zuletzt ein: „Ich möchte mich in aller Form bei allen (…) entschuldigen, die nun auf den ersten Blick enttäuscht und geschockt sind. Ich bitte um Verzeihung und um einen differenzierten Blick auf alle Perspektiven.“ In seinem Videostatement teilte Kliemann mit, dass About You und andere Großhändler über die Herkunftsländer der Masken informiert gewesen wären.

Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Appinio, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, zeigt, dass der Skandal einen massiven Imageschaden für Kliemann verursacht. 60 Prozent der Befragten, die schon einmal von Fynn Kliemann gehört haben, kennen ihn erst seit Bekanntwerden des Skandals. Doch Kliemann steigerte seine Bekanntheit durch die Maskenaffäre nicht nur. Die Befragten sind auch davon überzeugt, dass der Unternehmer sich von diesem Skandal nicht mehr erholen werde.

Dieser Artikel erschien zuerst am 10.05.2022 um 14:55 Uhr.