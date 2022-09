Fiat 500e, Opel Mokka-e & Co. Elektroautos drohen ab 2023 „deutliche Kostennachteile“ zu Verbrennern

Hohe Strompreise und sinkende Fördergelder könnten den Boom von Elektroautos ausbremsen. Das CAR-Institut rechnet im kommenden Jahr mit einer Kaufblockade.

Bisher waren E-Autos im Unterhalt Verbrennern in Sachen Kosten überlegen. Doch das ändert sich. (Foto: dpa) Elektroauto

Wien Sie sind zwar teuer in der Anschaffung, aber dafür günstig im Betrieb: Diese Gleichung galt bisher für Elektroautos. Werden alle Kosten berücksichtigt – vom Kaufpreis und der Versicherung, über Aufwände für Energie, Inspektion und Wartung bis hin zum Wertverlust nach fünf Jahren –, schneiden Stromer in Deutschland laut ADAC vielfach besser ab als Verbrenner mit gleichwertiger Ausstattung und Leistung.

So schlägt etwa der ID.3 in einer Vollkostenrechnung den VW Golf ebenso klar wie der Mercedes EQA sein Verbrenner-Pendant GLA. Doch das Verhältnis von Stromern zu Dieselfahrzeugen und Benzinern dürfte sich bald umkehren. Das prognostiziert das Center Automotive Research (CAR) in einer neuen Analyse, die das Handelsblatt vorab einsehen konnte.