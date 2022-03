Energiekosten Strom oder Sprit: Womit fahren Autobesitzer günstiger?

Benzin und Diesel sind angesichts des Ukrainekriegs teuer wie nie, Elektroauto-Besitzer fahren erheblich günstiger. Bleibt das so? Ein aktuelles Rechenbeispiel.

Energiepreiserhöhungen zeigen sich schneller an der Tankstelle als an der Steckdose. (Foto: Imago) Ladestation für Elektroautos

Düsseldorf Seit Beginn des Ukrainekriegs vor gut zwei Wochen haben die Spritpreise extrem zugelegt. Laut ADAC kostete Benzin am vergangenen Sonntag bundesweit im Schnitt 2,20 Euro pro Liter, bei Diesel waren es sogar 2,30 Euro. Damit sind die Preise binnen fünf Tagen um rund zehn beziehungsweise 15 Cent gestiegen. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hat sich Super E10 laut ADAC um gut 25 Prozent verteuert, Diesel legte sogar um rund 38 Prozent zu.

Angesichts dieser Rekordpreise sind Fahrer von Elektroautos derzeit im Vorteil. Das zeigt eine Rechnung des Vergleichsportals Verivox vom Montag. Demnach liegt die Ersparnis gegenüber einem Benziner momentan bei 59 Prozent, gegenüber einem Dieselauto bei 57 Prozent.

Wie lässt sich der Kostenunterschied zwischen den Antriebsarten errechnen? Und wie lange hält sich der Vorteil des Elektroautos gegenüber dem Verbrenner?

Aktuelle Vergleichsrechnung