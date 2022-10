Fuhrparkmanagment E-Mobilität im Firmenparkhaus: Wie intelligentes Lademanagement hilft, Kosten zu minimieren

Köln Das Parkhaus am Bechtle-Hauptstandort in Neckarsulm hat sich in den vergangenen zwei Jahren in eine Tankstelle verwandelt. 120 Ladepunkte für Elektroautos gibt es bereits, weitere sind geplant. „Die öffentliche Ladeinfrastruktur reicht nicht aus“, sagt Bechtle-Prokurist Uli Drautz, der in Personalunion Leiter des Konzerncontrollings, oberster Fuhrparkmanager und Immobilienchef ist. Es werde eine „Lösung am Arbeitsplatz“ erwartet.

Der IT-Dienstleister setzt entschlossen auf Elektromobilität. 40 Prozent der deutschlandweit 3700 Bechtle-Dienstwagen sollen bis zum Jahresende mit Hybrid-Technik oder vollelektrisch fahren. Doch für die Netze sind die neuen Stromverbraucher nicht unproblematisch. „Würden alle Fahrzeuge gleichzeitig mit voller Kraft laden, wäre das eine zu große Belastung für das Stromnetz“, sagt Drautz.

Überschreitet das Unternehmen die vertraglich vereinbarte maximale Stromleistung am Standort, drohen Kosten. Ein sogenannter Baukostenzuschuss für den Netzausbau würde fällig werden. Auch die laufenden Kosten würden steigen. Denn große Unternehmen zahlen neben Grund- und Arbeitspreis noch einen Leistungspreis, der vom Spitzenverbrauch abhängig ist.

Mit diesem Problem ist Bechtle in guter Gesellschaft. Mehr und mehr Unternehmen bauen eigene Stromtankstellen für ihre Flottenfahrzeuge. Und oft stellen sich dabei dieselben Fragen: Wie lässt sich vermeiden, dass die Fahrzeuge teure Lastspitzen verursachen? Und gibt es Wege, den ohnehin stark steigenden Stromkosten entgegenzuwirken?

Bei der Suche nach Antworten landen Unternehmen schnell beim Lademanagement. Dahinter verbergen sich Softwarelösungen, die Ladevorgänge steuern – und zum Beispiel eigenständig zeitlich verschieben. Denn in den seltensten Fällen ist es nötig, dass ein geparktes Fahrzeug gleich wieder los muss. „Es geht darum, die Zeit, in der E-Autos nicht fahren, auszunutzen“, sagt Johann Olsen, Mitgründer von IO-Dynamics.

Das Flensburger Start-up gehört zu einem der jüngeren Anbieter auf dem Wachstumsmarkt. Auch Energieversorger, Autokonzerne und Wallbox-Hersteller mischen mit – oft in Kooperation mit Softwarespezialisten. Zu den Pionieren gehört The Mobility House aus München. Seit der Gründung 2009 hat die Technologiefirma mehr als 50.000 Firmenkunden für sich gewonnen – darunter Bechtle.

Dort organisiert die Software, dass alle E-Autos an den Ladepunkten weniger Strom abbekommen, sobald eine Lastspitze droht. Wenn morgens in der Logistikzentrale Hochbetrieb herrscht oder die Klimaanlagen in den Büros mit voller Leistung laufen, werden die Autos tendenziell langsam geladen. Mittags geht es meist schnell – auch weil das Unternehmen dann selbst Strom erzeugt. Sieben Photovoltaikanlagen gibt es am Standort, so auch auf dem Parkhausdach.

Neben der Vermeidung von Spitzenlasten ist der optimierte Eigenverbrauch derzeit einer der stärksten Treiber für das Lademanagement. Denn die Kombination aus Ladestation und PV-Anlage steht angesichts der enormen Energiepreis-Steigerungen hoch im Kurs. Von einer steigenden Nachfrage berichtet etwa der Allgäuer Ladesystem-Spezialist E-con. Fünf Solartankstellen hat man bei Firmenkunden bereits errichtet, weitere Projekte seien in Planung oder Umsetzung.

Am Standort des Mutterunternehmens Alois Müller in Ungerhausen wurde die Eigenverbrauchs-Optimierung stark vorangetrieben. Mit PV-Anlagen, einem Blockheizkraftwerk und einer Pelletheizung erzeugt das Energietechnologie-Unternehmen 90 Prozent seines Strombedarfs selbst. „Darin inkludiert ist auch die Nutzung des Stroms zur Beladung der E-Fahrzeuge“, sagt ein Unternehmenssprecher. Aktuell rund 30 E-Autos werden an zehn Ladepunkten mit Strom versorgt. Beim Lademanagement arbeitet die Unternehmensgruppe mit IO-Dynamics zusammen.

Software lädt bedarfsgerecht

Im zunehmend umkämpften Markt will das Start-up mit seinem Ansatz des „bedarfsgerechten Ladens“ hervorstechen. Die Software soll nicht nur Lastspitzen glätten, sondern auch dafür sorgen, dass die einzelnen Fahrzeuge in der richtigen Reihenfolge geladen werden. „Heute weit verbreitet ist noch eine First-come-first-serve-Logik“, sagt Gründer Olsen. Das aber sei wenig sinnvoll. Denn während mancher Pendler-Dienstwagen den ganzen Tag auf dem Firmenparkplatz stehe, würden beispielsweise für den Vertrieb genutzte Fahrzeuge auch tagsüber gebraucht.

Flottenmanager können in der Software deswegen Zeitpläne für einzelne Autos definieren – oder sich auf eine Art Autopilot verlassen. Denn das System versucht auch eigenständig, optimierte Ladepläne zu erstellen. Genutzt werden dafür Daten aus den Telematiksystemen. Daraus geht etwa hervor, wann ein Fahrzeug welche Strecken zurückgelegt hat und wie der aktuelle Ladestand ist.

Je kleinteiliger das Stromsystem, desto bedeutsamer werden intelligente Ladelösungen. Als flexible Verbraucher, so die große Vision, sollen E-Autos künftig auch dem Stromnetz dienen. Eine Idee dabei: Die Fahrzeuge könnten vor allem dann geladen werden, wenn es in einer Region gerade Ökostrom im Überfluss gibt. Einen Pilotversuch dazu haben beispielsweise Volkswagen und der ostdeutsche Verteilnetzbetreiber Mitnetz-Strom im Sommer mit 20 Fahrzeugen gestartet.

Auch The Mobility House treibt das sogenannte „netzdienliche Laden“ voran – erste Projekte wurden unter anderem im Allgäu umgesetzt. Bei einer Flotte mit 20 Fahrzeugen, die jährlich je rund 15.000 Kilometer unterwegs sind, betrage das Sparpotenzial je nach Netzbetreiber und Netzentgelten zwischen gut 1200 und 2400 Euro pro Jahr, sagt Geschäftsführer Marcus Fendt. In der Praxis sei die Bedeutung aber noch gering. „Es gibt bei den meisten Netzbetreibern keine ausreichenden wirtschaftlichen Anreize.“ Auch die Rahmenbedingungen seien bisher sehr strikt.

Das aber könnte sich bald ändern. Mit dem „Osterpaket“ hat die Ampelkoalition die Bundesnetzagentur damit beauftragt, ein bundesweit einheitliches Regelwerk aufzustellen. Belohnt werden könnten Autobesitzer mit geringeren Netzentgelten. Flexible Stromtarife – bisher bestenfalls halbherzig umgesetzt – könnten ebenfalls Anreize schaffen.

Daneben will die Politik auch die Technologie Vehicle-to-Grid (V2G) voranbringen. Das bedeutet, dass Elektroautos Strom wieder zurück ins Netz speisen, wenn dieser gerade knapp ist. Als kurzfristige Energiespeicher sollen die Fahrzeuge so den Bedarf an anderen Batteriespeichern senken. Die Technologie ist ein Förderschwerpunkt eines 80 Millionen Euro umfassenden Forschungs- und Entwicklungsbudgets, das das Bundeswirtschaftsministerium kürzlich bereitgestellt hat. Viele Autobauer und Netzbetreiber haben bereits Pilotversuche gestartet. Bei einem Forschungsprojekt von BMW sind dabei über die Leasing-Tochter Alphabet auch Unternehmenskunden involviert.

Für Flottenbetreiber wäre die Technologie ein Paradigmenwechsel. Vom reinen Kostenblock würden Elektrofahrzeuge zur Einnahmequelle. Auf 1500 Euro pro Jahr und Auto schätzt IO-Dynamic-Gründer Olsen das Erlöspotenzial. The-Mobility-House-Geschäftsführer Fendt sieht vor allem ein Umsetzungsproblem. „Die Technik hat sich schon bewiesen“, sagt er. „Es hapert noch an den regulatorischen Rahmenbedingungen.“ So würden mobile Stromspeicher, anders als stationäre Batterien, beim Laden sowie bei der Stromabgabe noch mit Steuern und Entgelten belastet.

Viele Lademanagementsysteme sind für V2G schon gerüstet – Fahrzeuge, die das sogenannte bidirektionale Laden unterstützen, sind allerdings noch ebenso rar wie passende Ladesäulen. The Mobility House empfiehlt Kunden, nicht auf Hardware zu warten – allerdings sei es ratsam, auf offene Schnittstellen für mögliche Erweiterungen zu achten. „Aktuell geht es darum, überhaupt eine Infrastruktur aufzubauen“, sagt Fendt.

Wie fordernd alleine das sein kann, davon kann Bechtle-Manager Drautz ein Lied singen. „Wenn man das unternehmensweit macht, fasst man in einen Strauß Disteln.“ Außer am Hauptsitz hat der IT-Dienstleister Ladepunkte bisher an 40 weiteren Standorten aufgebaut. Doch manchmal sperren sich die Vermieter, dann wieder machen Energieversorger Auflagen – anderswo sind keine Handwerker zu finden, berichtet Drautz. „Bis die Infrastruktur an allen 70 Standorten steht, werden wir noch eine Weile beschäftigt sein.“

