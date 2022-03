Ranking Das sind die beliebtesten Dienstwagen in Deutschland

Flottenmanager achten nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Reichweite. Elektrische Modelle gewinnen in Deutschland aktuell an Beliebtheit.

Das Elektro-SUV ist bei Dienstwagenfahrern in Deutschland gefragt. (Foto: VW) VW ID.4

Düsseldorf Für Dienstwagenfahrer gewinnen Elektroautos an Attraktivität. Denn durch hohe Spritpreise, staatliche Kaufprämien und Steuervorteile rechnen sich die alternativen Antriebe für die Flotten schneller. „Die Entwicklung hin zu alternativen Antrieben wird gerade von einem Kostenvorteil gegenüber klassischen Kraftstoffen und durch Förderungen vorangetrieben“, sagt Roland Meyer, Geschäftsführer vom Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan Deutschland.

Sein Unternehmen betreut das Leasing und die Verwaltung von etwa 1,8 Millionen Fahrzeuge in 29 Ländern. In einer Auswertung zeigt sich, dass Elektromodelle an Beliebtheit gewinnen. „Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Effizienz der Batterien nehmen weiter zu, und das erwarten wir auch für die bereits vorhandene Akzeptanz, weil Stromer immer erschwinglicher werden“, sagt er.

Neben der Kaufprämie kann sich ein elektrischer Dienstwagen steuerlich auszahlen. Für die private Nutzung von Elektroautos mit einem Listenpreis von bis zu 60.000 Euro sind nur 0,25 Prozent als geldwerter Vorteil zu versteuern. Bei teureren Elektrofahrzeugen sind es 0,5 Prozent. Das macht den meist etwas höheren Anschaffungspreis wett. In einer Auswertung der Kundenflotten hat Leaseplan untersucht, welche Modelle bei Dienstwagenfahrern im Jahr 2021 besonders beliebt waren. Darunter sind alte Bekannte, aber auch neue Modelle: Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Top 5 der beliebtesten Dienstwagen in Deutschland Platz 5 - Skoda Superb Combi: Der Tscheche mit dem großen Kofferraum ist eng verwandt mit dem VW Passat – aber günstiger. Er macht 2,3 Prozent aller Dienstwagen in der Flotte von Leaseplan aus.

Der Tscheche mit dem großen Kofferraum ist eng verwandt mit dem VW Passat – aber günstiger. Er macht 2,3 Prozent aller Dienstwagen in der Flotte von Leaseplan aus. Platz 4 - Ford Focus Turnier: Als Golf-Gegner hat der Ford Focus aus Saarlouis einige Erfolge vorzuweisen. Als Dienstwagen ist auch die Kombivariante besonders gefragt. Das Modell macht rund 2,8 Prozent aus.

Als Golf-Gegner hat der Ford Focus aus Saarlouis einige Erfolge vorzuweisen. Als Dienstwagen ist auch die Kombivariante besonders gefragt. Das Modell macht rund 2,8 Prozent aus. Platz 3 - Skoda Octavia Combi: Auch Bronze im Dienstwagenranking geht an die Tschechen. Technisch teilt sich der Octavia eine Basis mit dem VW Golf. Bei Dienstwagenfahrern ist er mit einem Anteil von 3,1 Prozent sogar noch beliebter.

Auch Bronze im Dienstwagenranking geht an die Tschechen. Technisch teilt sich der Octavia eine Basis mit dem VW Golf. Bei Dienstwagenfahrern ist er mit einem Anteil von 3,1 Prozent sogar noch beliebter. Platz 2 - Ford Kuga Duratec: Das einzige SUV in der Top 5 sticht gleich doppelt heraus. Denn als einziges Modell ist der Kuga als Plug-in-Hybrid – also als halbelektrisches Modell – ganz besonders gefragt. Mit einem Anteil von fünf Prozent wird er nur von einem Modell geschlagen.

Das einzige SUV in der Top 5 sticht gleich doppelt heraus. Denn als einziges Modell ist der Kuga als Plug-in-Hybrid – also als halbelektrisches Modell – ganz besonders gefragt. Mit einem Anteil von fünf Prozent wird er nur von einem Modell geschlagen. Platz 1 - VW Passat Variant: Der Kombi aus Wolfsburg war auch 2021 die Nummer Eins unter den Dienstwagen. Neben reichlich Stauraum bietet das Modell auch viel Reichweite. Insgesamt hat es einen Anteil von 5,8 Prozent. Der Kombi aus Wolfsburg bleibt in Deutschland der Dienstwagen Nummer Eins. VW Passat Top 5 der beliebtesten Elektroautos als Dienstwagen in Deutschland Platz 5 - VW ID.4 Performance: Der elektrische SUV aus dem VW-Reich hat wegen diverser Produktionsprobleme einen schwierigen Start hinter sich. Blickt man allerdings auf den Anteil unter den elektrischen Dienstwagen, hat das Modell mit 6,4 Prozent im Jahr 2021 nicht schlecht abgeschnitten.

Der elektrische SUV aus dem VW-Reich hat wegen diverser Produktionsprobleme einen schwierigen Start hinter sich. Blickt man allerdings auf den Anteil unter den elektrischen Dienstwagen, hat das Modell mit 6,4 Prozent im Jahr 2021 nicht schlecht abgeschnitten. Platz 4 - Polestar 2 Long Range Dual Motor: Die schwedische Volvo-Schwester kann 2021 einen Achtungserfolg vorweisen. Die elektrische Premium-Limousine, die im Leasing besonders günstig zu haben ist, erreicht unter den elektrischen Dienstwagen einen Anteil von 7,4 Prozent.

Die schwedische Volvo-Schwester kann 2021 einen Achtungserfolg vorweisen. Die elektrische Premium-Limousine, die im Leasing besonders günstig zu haben ist, erreicht unter den elektrischen Dienstwagen einen Anteil von 7,4 Prozent. Platz 3 - Tesla Model 3 LR: Das LR steht für Long Range. Gerade für Dienstwagenfahrer scheint die große Reichweite des Model 3 ein überzeugendes Kaufargument. Obwohl Tesla im Dienstwagengeschäft deutlich weniger aggressiv unterwegs ist als andere Marken, reicht es für einen Anteil von 8,6 Prozent. In Europa landet das Modell sogar ganz vorne.

Das LR steht für Long Range. Gerade für Dienstwagenfahrer scheint die große Reichweite des Model 3 ein überzeugendes Kaufargument. Obwohl Tesla im Dienstwagengeschäft deutlich weniger aggressiv unterwegs ist als andere Marken, reicht es für einen Anteil von 8,6 Prozent. In Europa landet das Modell sogar ganz vorne. Platz 2 - Renault Twingo Electric: Das ist eine kleine Überraschung. Während der kleine Franzose, der sich eine technische Basis mit dem Smart Fortwo teilt, bei den elektrischen Neuzulassungen noch keine Hauptrolle spielt, ist er bei den geleasten Dienstwagen ziemlich beliebt. 8,9 Prozent Anteil sprechen eine deutliche Sprache.

Das ist eine kleine Überraschung. Während der kleine Franzose, der sich eine technische Basis mit dem Smart Fortwo teilt, bei den elektrischen Neuzulassungen noch keine Hauptrolle spielt, ist er bei den geleasten Dienstwagen ziemlich beliebt. 8,9 Prozent Anteil sprechen eine deutliche Sprache. Platz 1 - Skoda Enyaq iV 80: Das erste Elektromodell der Tschechen war 2021 das mit deutlichem Abstand beliebteste Modell in der Auswertung von Leaseplan. Bei den elektrischen Dienstwagen liegt der Anteil bei 18,7 Prozent. Der Skoda mit der großen Batterie ist unter den elektrischen Dienstwagen ganz vorne. Skoda Enyaq iV 80 Mehr: Privates Leasing – Wie ein Elektroauto zum Schnäppchen werden kann