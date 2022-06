Flughafen-Chaos „Mit Eurowings fliege ich nie wieder“: Turbulenter Ferienstart in NRW

Die Bundespolizei hatte unter anderem die Sicherheitskontrollen in Düsseldorf aufgestockt. Ein Zusammenbruch wurde verhindert, das Chaos aber nicht.

Am ersten Ferienwochenende erwartete der größte Airport in NRW mehr als 200.000 Passagiere. (Foto: IMAGO/Kirchner-Media) Warten vor der Sicherheitskontrolle in Düsseldorf

Frankfurt, Düsseldorf Warten am Check-in und an der Sicherheit, genervte Passagiere: Der Andrang zu Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen hat am vergangenen Freitag an den Flughäfen erneut für chaotische Zustände gesorgt. Die Bundespolizei hatte zwar die Kapazitäten an den Sicherheitskontrollen aufgestockt; ein zweiter Dienstleister übernahm drei weitere Kontrollspuren. Die Überlastung des Airports verhinderte das allerdings nicht.

Noch bevor die Schulkinder ihre Zeugnisse bekamen, wurde es voll am Flughafen Düsseldorf, vor der Pandemie der drittgrößte deutsche Airport. Schon um 3.15 Uhr in der Nacht hätten die ersten Fluggäste angestanden, berichtet die Gewerkschaft Verdi. Flüge zu touristischen Zielen finden häufig in den Randzeiten statt, also sehr früh oder spät.

