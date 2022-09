Forbes-Liste 2022 Das sind die zehn reichsten Menschen der Welt

Die Forbes-Liste zeigt jährlich die reichsten Menschen der Welt. Diese zehn Männer befinden sich im aktuellen Ranking 2022.

Als Folge der Coronakrise stieg die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich. Das zeigt eine vorläufige Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform für 2021. Demnach wuchs die Zahl aller Insolvenzen um knapp 60 Prozent, insgesamt wurden 122.100 Insolvenzfälle in Deutschland registriert.

Dem gegenüber stehen die Superreichen. Einem Bericht der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam zufolge konnten die zehn reichsten Menschen der Welt während der Coronavirus-Pandemie ihr Vermögen auf insgesamt 1,5 Billionen Dollar glatt verdoppeln. Doch wer zählt zu den reichsten Menschen der Welt 2022?

Jedes Jahr stellt das US-Wirtschaftsmagazin Forbes eine entsprechende Liste vor. Die ersten Plätze werden seit Jahren von Unternehmern aus den USA dominiert. In diesem Jahr sieht das Treppchen internationaler aus: Zwar kommt der reichste Mann der Welt weiterhin aus den USA. Auf dem zweiten Platz steht allerdings ein Europäer und auf dem dritten Platz zum ersten mal eine Person aus Asien. Einige Milliardäre musste starke Verluste hinnehmen, während andere – vor allem aus der Techbranche – durch die Pandemie ihre Geschäftsfelder weiter ausgebaut haben.

So hat etwa nach dem jüngsten Kurssturz der Meta-Aktie Mark Zuckerberg erstmals seit 2015 seinen Platz innerhalb der Top Ten verloren. Über 20 Milliarden US-Dollar verlor der Facebook-Gründer innerhalb weniger Stunden. Sein Platz geht an den neuen reichsten Mann Indiens. Ein Überblick.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das sind aktuell die reichsten Menschen der Welt





Platz 10: Sergey Brin, USA

Auf dem zehnten Platz im Ranking der weltweit reichsten Menschen liegt Sergey Brin. Er ist Informatiker und Mitgründer von Google. Brin verfügt laut Forbes aktuell über ein Vermögen von 86,4 Milliarden US-Dollar. Im März 2021 belief sich dieses Vermögen noch auf 86,7 Milliarden US-Dollar. 2021 war er damit neu ins Ranking der reichsten Menschen der Erde eingestiegen. Er gilt als der reichste Immigrant der USA. Brin ist in Russland geboren.

Platz 9: Larry Page, USA

Der ehemalige CEO der Google-Mutter Alphabet meldete sich 2021 in der Forbes-Liste zurück, nachdem er im Ranking aus Oktober 2020 von Amancio Ortega verdrängt wurde. Page verfügt aktuell über ein Vermögen von 90,1 Milliarden US-Dollar.

Platz 8: Mukesh Ambandi (Indien)

Mukesh Ambandi ist Unternehmer aus Indien undhatte im vergangenen Jahre Mark Zuckerberg aus den Top Ten der reichsten Menschen der Welt verdrängt. Er konnte in diesem Jahr sogar noch zwei Plätze aufsteigen. Sein Vermögen in Höhe von 94,9 Milliarden US-Dollar basiert auf seinem Vorstandsvorsitz des indischen Textilunternehmens Reliance Industries.

Platz 7: Warren Buffett, USA

Der US-Amerikaner, der auch als das „Orakel von Omaha“ bekannt ist, leitet die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway und kommt derzeit auf ein Vermögen von 96,9 Milliarden US-Dollar. Anfang 2021 konnte der Amerikaner mit einem Vermögen von 100,3 Milliarden US-Dollar noch den fünften Platz im Ranking der reichsten Menschen der Welt für sich behaupten.

Platz 6: Larry Ellison, USA

Auf dem sechsten Platz im Ranking der reichsten Menschen der Welt befindet sich Larry Ellison, Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle. Der US-Amerikaner ist derzeit 104 Milliarden Dollar schwer.

Platz 5: Bill Gates, USA

Microsoft-Gründer Bill Gates hat seinen vierten Platz aus dem vergangenen Jahr verloren und fällt in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt 2022 auf den fünften Platz zurück. Gates konnte sein Vermögen im Zuge der Corona-Epidemie zwar erhöhen. Er kündigte allerdings im Juli an, das Vermögen seiner wohltätigen Stiftungen vermachen zu wollen. Er besitzt aktuell 106,5 Milliarden US-Dollar.

Platz 4: Jeff Bezos, USA

Amazon-Gründer Jeff Bezos landet mit seinem aktuellen Vermögen von rund 150,2 Milliarden US-Dollar auf dem vierten Platz der reichsten Menschen der Welt. Bezos hatte sein Vermögen während der Corona-Krise zwar deutlich gesteigert, da der Amazon-Konzern die erhöhte Nachfrage im Onlinehandel stark profitiert hat. Allerdings hat das Unternehmen in diesem Jahr Verluste eingefahren. Lange galt Bezos als der reichste Mensch der Welt.

Platz 3: Gautam Adani, Indien

Der Unbekannte, der Jeff Bezos vom Treppchen der reichsten Menschen der Welt drängt, heißt Gautam Adani und ist indischer Unternehmer. Er ist Vorsitzender der Adani Group, die in Indien in den Sektoren Energie, Bergbau, Hafenmanagement und Flughafenbetrieb. Das Unternehmen besitzt den größten Handelshafen Indiens. Er ist der erste asiatische Mensch in den Top 3 der reichsten Personen der Welt. Sein Vermögen beläuft sich auf 150,7 Milliarden US-Dollar.

Platz 2: Bernard Arnault, Frankreich

Der reichste Europäer ist Bernard Arnault aus Frankreich. Bernard Arnault und seine Familie kommen im Jahr 2022 auf ein Gesamtvermögen von 159,7 Milliarden US-Dollar.

Der Unternehmer der Holding Groupe Arnault investiert vor allem in Luxusartikel und Marken wie Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi oder Marc Jacobs. Er ist zudem Eigentümer der Wirtschaftszeitung Les Échos. Aufgrund der enormen Vermögenssteigerung hält der Franzose aktuell den zweiten Rang der weltweit reichsten Menschen.

Platz 1: Elon Musk, USA

Auf Platz eins der reichsten Menschen der Welt landet der Gründer von Tesla, Elon Musk. Neben Tesla ist Musk auch für die Gründung des Raumfahrtunternehmen SpaceX bekannt. Auch hier ist er CEO. Er und Jeff Bezos wechseln, je nach Stand der Aktien ihrer Unternehmen, die Plätze im Ranking.

Bis vor Kurzem galt Musk auch als der erste Mensch, der die 300-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten konnte. Vor allem der Split der Tesla-Aktie im vergangenen Jahr und ihr enormer Wertgewinn vergrößerte seine Vermögenswerte um mehrere Milliarden Dollar. Mittlerweile verfügt Musk über ein Vermögen in Höhe von etwa 265,6 Milliarden US-Dollar.

Die reichsten Menschen der Welt in der Tabelle 2022

Platz Name Land Vermögen (USD) 1. Elon Musk USA 265,6 Mrd. 2. Bernard Arnault Frankreich 159,7 Mrd. 3. Gautam Adani Indien 150,7 Mrd. 4. Jeff Bezos USA 150,2 Mrd. 5. Bill Gates USA 106,5 Mrd. 6. Larry Ellison USA 104 Mrd. 7. Warren Buffet USA 96,9 Mrd. 8. Mukesh Ambani Indien 94,9 Mrd. 9. Larry Page USA 90,1 Mrd. 10. Sergey Brin USA 86,4 Mrd.

Quelle: Forbes

Mehr: Das sind die reichsten Deutschen 2022