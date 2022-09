Konzerne mit Milliardengewinnen haben die Umlage beantragt – und manche wollen auch noch daran verdienen. Durch eine Ungenauigkeit könnte das legal sein.

Weil Russland seit Monaten immer weniger Gas nach Deutschland schickt, sind einige Importeure in ernste Schwierigkeiten geraten. (Foto: dpa) Gasherd

Düsseldorf Die umstrittene Gasumlage hat offenbar einen weiteren kritischen Konstruktionsfehler. Die Umlage, die kriselnde Gashändler vor der Insolvenz bewahren sollte, wird nicht nur von Unternehmen in Anspruch genommen, die keine staatliche Hilfe benötigen. Diese könnten sogar versuchen, mit der Umlage Zusatzgewinne zu erwirtschaften, wie es in Branchenkreisen heißt.

Die Firmen könnten demnach höhere Kosten in Rechnung stellen, als sie tatsächlich haben. Dem Handelsblatt ist mindestens ein Fall bekannt, in dem ein Unternehmen dies versuchen will.

Gasumlage soll Importeure für Lieferungsausfall entschädigen

Die Gasumlage soll Importeure dafür entschädigen, dass sie ausfallende Gaslieferungen aus Russland am Markt zu deutlich höheren Preisen ersetzen müssen. Wie viel Geld die Händler bekommen, soll anhand der tagesaktuellen Preise des jeweiligen Monats errechnet werden.

