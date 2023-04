49-Euro-Ticket Was Sie zum Verkaufsstart des Deutschlandtickets wissen sollten

Nachdem das 49-Euro-Ticket nun die letzte Hürde im Bundestag genommen hat, beginnt der Vorverkauf des Fahrscheins. Was Sie zum Deutschlandticket wissen müssen.

Das Deutschlandticket auf der HVV-Switch-App. Der Vorverkauf für das 49-Euro-Abo für den Nahverkehr hat begonnen. (Foto: dpa) Der Vorverkauf des Deutschlandtickets ist gestartet

Düsseldorf Für einen Monatspreis von neun Euro war es möglich, im Juni, Juli und August 2022 deutschlandweit Bus und Bahn zu fahren. Es war die bislang größte Rabattaktion in der Geschichte des deutschen Nahverkehrs – und bei den Kunden ein voller Erfolg. Insgesamt sind 52 Millionen Exemplare des Neun-Euro-Tickets verkauft worden, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Ende August 2022 abschließend mit.

Daran anknüpfen soll das „Deutschlandticket“, kurz 49-Euro-Ticket. Mit diesem soll der öffentliche Personennahverkehr attraktiver werden, insbesondere für Pendler und Pendlerinnen. Das soll auch helfen, Klimaziele zu erreichen.

Am vergangenen Freitag hat nun das 49-Euro-Ticket die letzte Hürde im Bundestag genommen. Der Vorverkauf des ÖPNV-Fahrscheins beginnt bereits in dieser Woche.

Trotz dass das Deutschlandticket als Nachfolger des 9-Euro-Tickets gilt, gibt es einige wichtige Unterschiede für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die wichtigsten Fakten rund um den Fahrschein:

Ab wann und wo gibt es das 49-Euro-Ticket zu kaufen?

Das 49-Euro-Ticket soll ab 1. Mai als monatlich kündbares Digital-Abo gültig sein. Der Vorverkauf startet aber schon jetzt: Seit Montag (03.04.2023) gibt es das Deutschlandticket unter anderem über die App und Internetseite der Deutschen Bahn sowie bei den jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen zu kaufen.

Aber auch andere Unternehmen, wie beispielsweise die Verkehrsdienstleister Hansecom sowie Mobility Inside, bieten das 49-Euro-Ticket zum Verkauf in ihren jeweiligen Apps an. Bei einer Kontrolle können Sie Ihr Deutschlandticket dann direkt über Ihr Smartphone per Handyticket abrufen oder als Chipkarte vorzeigen. Für den Abschluss des Abonnements sind Name, Adresse und eine Bankverbindung notwendig.

>> Lesen Sie auch: Bund und Länder einigen sich auf Nachfolge für das Neun-Euro-Tickets

Kann ich das 49-Euro-Ticket auch ohne Smartphone nutzen?

Das 49-Euro-Ticket ist auch an den stationären Verkaufsstellen der jeweiligen Verkehrsunternehmen erhältlich. Aber Achtung: Hier kann es unter anderem laut den Berliner Verkehrsbetrieben zu verlängerten Wartezeiten kommen. An Fahrkartenautomaten wird der Kauf in der Regel gar nicht klappen. Dort werden meist keine Abos angeboten. Wer zwar kein Smartphone, aber einen Computer mit Internetzugang besitzt, kann sein Ticket auch darüber online erwerben.

Wie sieht der Geltungsbereich des 49-Euro-Tickets aus?

Wie das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer soll auch das 49-Euro-Ticket Bus- und Bahnfahren in ganz Deutschland ermöglichen. Das gilt allerdings ausschließlich für den Nahverkehr. Fernverkehrszüge wie ICE, IC oder EC werden nicht im Ticket enthalten sein.

Auch auf Schiffen gilt das Ticket nicht – außer es handelt sich um Verbindungen, die zum öffentlichen Nahverkehr gehören, wie etwa die Fähren in Hamburg oder über den Berliner Wannsee.

Auch Fahrten mit dem Flix-Bus oder dem Flix-Train sind mit dem 49-Euro-Ticket nicht abgedeckt. Wer diese Verkehrsmittel nutzen möchte, muss extra bezahlen.

Für welchen Zeitraum gilt das Deutschlandticket?

Das 49-Euro-Ticket gilt immer für den aktuellen Kalendermonat. Das heißt konkret: Kaufen Sie Ihr Ticket am 15. Mai, gilt dieses bis einschließlich 31. Mai und kostet die vollen 49 Euro.

Da es sich bei dem Fahrschein um ein Abo-Modell handelt, müssen Sie aber nicht jeden Monat pünktlich daran denken, Ihr Ticket zu erneuern. Wer nicht kündigt, erhält das Ticket für den nächsten Monat automatisch. Das Abo kann stets zum Ende jeden Monats online gekündigt werden.

Ist das 49-Euro-Ticket übertragbar?

Nein, das 49-Euro-Ticket gilt nur für die Person, die das Abo abgeschlossen hat. Andere Personen können den Fahrschein nicht nutzen. Im Zweifel müssen Sie bei einer Fahrkartenkontrolle deshalb auch Ihren Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument vorlegen können.

Kinder und Jugendliche, die jünger als 16 Jahre sind, können auch ihren Schülerausweis vorzeigen.

Kostet das 49-Euro-Ticket für alle das Gleiche?

Das 49-Euro-Ticket wird ein einheitliches Ticket für alle Kunden sein. Vergünstigungen etwa für Studierende, Auszubildende und sonstige Personen mit geringerem Einkommen gibt es nicht. Studierende, die durch die Zahlung Ihres Semesterbeitrags ein Semesterticket besitzen und damit den regionalen ÖPNV nutzen dürfen, können sich ab Mai jedoch für eine „Upgrade-Lösung“ zum 49-Euro-Deutschlandticket entscheiden. Dann wird nur die Differenz zwischen dem Semesterbeitrag und dem 49-Euro-Ticket fällig.

Ob sich das Ticket für Sie lohnt, ist auch abhängig von spezifischen Angeboten in Ihrer Region sowie Ihrem persönlichen Pendler-Radius.

Im Gegensatz zum Erfolgsmodell des vergangenen Sommers soll dem neuen bundesweiten Nahverkehrsticket ein Abo-Modell zugrunde liegen. (Foto: dpa) Neun-Euro-Ticket

Was wird aus bestehenden Abos?

Das ist von Verbund zu Verbund unterschiedlich. Prinzipiell ist das 49-Euro-Ticket ein zusätzliches Abo und ersetzt nicht automatisch bestehende Angebote der Verkehrsunternehmen und -verbünde. Bestehende Abo-Kundinnen und -Kunden sollten sich deshalb vorher bei Ihrem ausgebenden Verkehrsunternehmen informieren.

Der Abschluss eines 49-Euro-Tickets lohnt vor allem für Pendler im Regionalverkehr zwischen verschiedenen Städten. Das Deutschlandticket kann dann deutlich günstiger sein als das Abo, das Sie bisher bezahlen. Wer allerdings vor allem in einer Stadt mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte genau nachrechnen. Zwar sind auch dann viele andere ÖPNV-Abos teurer als das Deutschlandticket, allerdings umfassen sie oft Zusatzangebote wie die Mitnahme einer weiteren Person am Wochenende, eines Hundes oder des eigenen Fahrrads. Diese Angebote sind im 49-Euro-Ticket explizit nicht enthalten.

Wer finanziert das 49-Euro-Ticket?

Der Bund stellt von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro bereit, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern durch den günstigen Preis zur Hälfte auszugleichen. Für die andere Hälfte sollen die Länder aufkommen.

>> Lesen Sie hier auch: Bundestag beschließt Finanzierung des 49-Euro-Tickets

Wie wird sich der Preis des 49-Euro-Tickets entwickeln?

Der Preis von 49 Euro für das Deutschlandticket gilt laut Bundesregierung bereits jetzt lediglich als Einführungspreis. Es wird erwartet, dass das Ticket bereits im kommenden Jahr teurer werden könnte. Da noch nicht klar ist, wie gut oder schlecht das Angebot angenommen wird, werden Bund und Länder künftig weiter über Preis und Finanzierung des ÖPNV-Fahrscheins diskutieren.

