Agrar Baywa rechnet mit anhaltend hohen Düngemittelpreisen

München Der Agrarhandelskonzern Baywa rechnet mit weiterhin hohen Düngemittelpreisen. Weil die Preise im vergangenen Jahr zeitweise auf fast das Dreifache angestiegen waren, hätten viele deutsche Landwirte nur zurückhaltend eingekauft, teilte Baywa am Donnerstag mit. Dadurch haben sie nun geringe Lagerbestände und halten die Nachfrage hoch. Außerdem ist die energieintensive Düngerproduktion in Folge des Ukrainekriegs teurer geworden.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Baywa über alle Düngersorten hinweg einen Absatzrückgang um mehr als sieben Prozent. Für das laufende Jahr sieht der Konzern bei Dünger zusätzliches Absatzpotenzial – weil er liefern kann.

Baywa-Vorstandschef Klaus Josef Lutz sagt: „In der andauernden Pandemie haben wir unsere Betriebe stets offen gehalten und waren dank unserer Läger und der modernen Logistik in allen Segmenten von Agrar über Bau bis zu Energie praktisch immer lieferfähig.“ Baywa ist auch im Baustoffhandel und im Energiesektor aktiv.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz des Konzerns um 20 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um 26 Prozent auf 267 Millionen Euro.

Baywa fürchtet für den Konzern keine unmittelbaren Auswirkungen des Ukrainekriegs. Die Ukraine und Russland seien keine wesentlichen Absatzmärkte. Inwieweit die Logistikketten weiter gestört werden könnten, müsse man aber abwarten.

Landwirtschaft im Gesamten steht unter Druck

Wegen des Kriegs in der Ukraine werden weltweit Nahrungsmittel und insbesondere Getreide knapp. Russland und die Ukraine liefern normalerweise etwa ein Drittel des weltweit gehandelten Weizens. Doch die Ukraine fällt als Lieferant größtenteils aus, Russland hat den Export von Weizen gestoppt.

Seit Beginn des Konflikts sind die Preise daher bereits deutlich gestiegen. Experten fürchten, dass Hungersnöte insbesondere in Afrika drohen – und weltweit zu Unruhen führen könnten.

In Deutschland wird die Nahrung zwar nicht knapp, doch die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen allein im Februar um 5,1 Prozent. Außerdem ist die Ukraine Deutschlands wichtigster Lieferant für Sonnenblumenöl. In einigen deutschen Supermärkten kauften die Kunden daher in großen Mengen Pflanzenöl und Mehl auf, was zu leeren Regalen führte.

