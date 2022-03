Airbus-Aktie Analysten geben sich optimistisch: Welche Folgen der Ukraine-Krieg für Airbus hat

Airbus-Fertigung in Hamburg-Finkenwerder

Der Luftfahrtkonzern will die Produktionsrate für die A320-Familie in den kommenden Monaten deutlich steigern. Doch der Ukrainekrieg sorgt für Unsicherheit.

Frankfurt Am 24. Februar verlässt ein A350 den Auslieferflughafen des Herstellers Airbus in Toulouse Richtung Moskau. Zu diesem Zeitpunkt gehört der Großraumjet bereits vollständig der Aeroflot – wie sich herausstellt, zum Glück für die russische Fluggesellschaft. Wenige Stunden später hätte die Auslieferung gegen EU-Sanktionen verstoßen.

Der neunte der insgesamt 22 von Aeroflot bestellten A350 dürfte wohl auf längere Sicht das letzte Flugzeug sein, das der europäische Luftfahrtkonzern an Kunden aus Russland übergibt. Wegen des Überfalls auf die Ukraine ist es europäischen Unternehmen untersagt, Flugzeugteile oder komplette Flugzeuge in das Land zu liefern.

Gerade erst zeichnet sich ein Ende der Pandemie ab, da droht der Konflikt in der Ukraine der Branche die Hoffnung auf eine Erholung zu nehmen. Kein Wunder, dass der Aktienkurs von Airbus zwischen dem 25. Februar und dem 7. März um gut 20 Prozent auf 92,47 Euro nachgab.

Überraschend ist, wie schnell die Sorgen um Airbus’ Geschäft am Markt offenbar verflogen sind. Mittlerweile kostet die Aktie wieder fast 100 Euro. Viele Analysten haben das Papier auf „Kaufen“ oder „Übergewichten“ stehen. Celine Fornaro von UBS verweist auf Aussagen des Managements, die Situation unter Kontrolle zu haben.

Ist eine solche Einschätzung berechtigt? Ein Blick auf die Fakten: Der europäische Konzern muss wegen des Ausfalls russischer Kunden wie Aeroflot oder S7 nicht fürchten, dass viele Jets auf dem Hof stehen bleiben. Aeroflot wird 13 Airbus 350 nicht mehr abnehmen können. Hinzu kommen laut Airbus etwa 40 Kurz- und Mittelstreckenjets, die russische Leasinggesellschaften bestellt haben. Dazu gehören zum Beispiel Flieger vom Typ A320neo für die Airline S7. Auch zivil genutzte Hubschrauber kann Airbus nicht mehr nach Russland liefern.

Lufthansa interessiert sich für Jets von Aeroflot

Allein die für Aeroflot noch geplanten Maschinen haben laut Listenpreis einen Wert von rund vier Milliarden Euro. Doch die Chancen stehen gut, dass der europäische Konzern nicht auf den Flugzeugen sitzen bleibt.

So hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr bereits Interesse am ein oder anderen noch nicht fertig lackierten A350 bekundet. „Ich erwarte weitere interessante Marktopportunitäten bei Airbus A350 und Boeing 787 durch die abspringenden russischen Airlines“, sagte Spohr am vergangenen Donnerstag. Auch bei Kurz- und Mittelstreckenjets kann es Airbus gelingen, die frei werdenden Maschinen bei anderen Fluggesellschaften zu platzieren. Sogenannte Lieferslots für die gut verkaufte A320-Familie sind begehrt.

So zeigt man sich in der Airbus-Zentrale in Toulouse angesichts möglicher Folgen der Krise relativ gelassen. „Wir beobachten die Situation mit unseren Partnern, Kunden und Zulieferern genau“, heißt es. Natürlich werde sich Airbus an die Sanktionen halten. Doch noch sei es zu früh, konkrete Folgen, die nun möglicherweise drohen, zu kommentieren.

Das Problem ist nicht trivial: Selbst wenn bereits bestellte Fluggeräte anderweitig untergebracht werden können, ist das zunächst nur eine Verschiebung im Orderbuch. A350-Flieger, die Lufthansa kurzfristig abnimmt, wird die größte europäische Airline-Gruppe später nicht mehr bestellen.

Entscheidend ist die Dauer des Kriegs. Schon in der zweiten Woche hat der Konflikt die weltweiten Energiemärkte ins Chaos gestürzt. Das hat mehrere Implikationen für die Luftfahrt: Treibstoff für Flugzeuge wird teurer, das belastet die Airlines. Die müssen bereits ihre durch die Pandemie schwer angeschlagenen Bilanzen richten, was dadurch länger dauern könnte.

Hinzu kommt die steigende Inflationsrate. Damit schrumpfen die Budgets privater Haushalte – was auch die Reisebranche treffen wird. Noch ist von einer Zurückhaltung der Konsumenten zwar nichts zu spüren. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) übertreffen die wöchentlichen Buchungszahlen in Reisebüros und auf Onlinereiseportalen aktuell das Niveau der jeweiligen Vergleichswoche im Jahr 2019 – und liegen damit über Vor-Corona-Niveau.

Doch das könnte sich rasch ändern. „Der Krieg wird eine zusätzliche Herausforderung für unsere Industrie darstellen neben und nach Corona“, räumte DRV-Präsident Norbert Fiebig am Dienstag dieser Woche ein.

Ein verzögerter Schuldenabbau bei Fluggesellschaften, kombiniert mit einer einbrechenden Nachfrage nach Tickets, könnte dazu führen, dass die Abnahme bestellter Jets nach hinten geschoben wird. Das war schon zu Beginn der Pandemie der Fall. Davor warnen auch Analysten. Die Fertigungsrate beim Bau ziviler Flugzeuge könnte langsamer wieder steigen als erwartet, schreibt UBS-Analystin Fornaro in ihrer Studie.

Dazu droht ein Mangel an Rohstoffen, vor allem Aluminium und Titan. Bei Titan ist Russland hinter China und Japan drittgrößter Produzent der Welt. Airbus hat nach eigenen Angaben einen Liefervertrag mit dem russischen Unternehmen VSMPO, nutzt aber auch Zulieferfirmen, die ihrerseits Titan in Russland einkaufen.

Engpässe bei Rohstoffen

Während Boeing jetzt angekündigt hat, das Metall nicht mehr aus Russland beziehen zu wollen, will Airbus dort weiter einkaufen. Man sei kurz- und mittelfristig abgesichert, heißt es in Toulouse. Die Experten der auf Luftfahrt spezialisierten Unternehmensberatung H&Z aus München sehen aber Risiken: So seien erhebliche Preissteigerungen zu erwarten.

Noch ist keineswegs sicher, dass Airbus-Chef Guillaume Faury seine ehrgeizige Prognose für das laufende Jahr halten kann. 720 Verkehrsflugzeuge will er 2022 ausliefern, nach 611 Jets im vergangenen Jahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll von 4,9 auf 5,5 Milliarden Euro steigen. Allerdings wurden diese Erwartungen Mitte Februar unter dem Vorbehalt formuliert, dass es keine neuen Verwerfungen in der Wirtschaft und im Luftverkehr geben wird. Russland war zu dem Zeitpunkt noch nicht in die Ukraine einmarschiert.

Andererseits bietet der Konflikt für Airbus auch Chancen. So wollen die Staaten in Europa ihre Streitkräfte ertüchtigen und aufrüsten. Die Flugzeug- und Triebwerksbauer würden von ihrem Rüstungsgeschäft profitieren, schreibt David Perry von JP Morgan in einer aktuellen Studie. Bei Airbus wird die Sparte nach seiner Schätzung im laufenden Jahr immerhin 22 Prozent des Umsatzes ausmachen. Grund genug für Perry, die Aktie vorerst auf „Übergewichten“ zu belassen.

