Airline IT-Panne der Lufthansa sorgt für Chaos – Keine Landungen in Frankfurt mehr

An den großen deutschen Airports stauen sich Passagiere und Flugzeuge. Nach Lufthansa-Angaben ist die Ursache der Störung gefunden.

Düsseldorf Tausende Passagiere müssen am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit dem Morgen sind die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen.

Sämtliche innerdeutschen Flüge der Lufthansa wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen. In Frankfurt wurden sämtliche Abflüge der Airline gestoppt.

Der Ausfall der IT-Systeme wurde durch Bauarbeiten an einer S-Bahntrasse bei Frankfurt-Eschersheim verursacht, und zwar bereits am Dienstagabend gegen 19 Uhr. Dort wird die S6 von einem beauftragten Bauunternehmen auf vier Gleise ausgebaut. Die DB habe die Telekom AG umgehend über den Schaden informiert, hieß es bei der Bahn.