Airline IT-Panne der Lufthansa sorgt für Chaos – wieder Landungen in Frankfurt möglich

An den großen deutschen Airports stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Nach Lufthansa-Angaben ist die Ursache der Störung gefunden.

Düsseldorf Tausende Passagiere mussten am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit dem Morgen waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen.

Die Deutsche Flugsicherung hatte auf Anraten des Airport-Betreibers Fraport über Stunden keine Landungen am größten deutschen Flughafen mehr zugelassen, weil es nicht genug freie Parkpositionen gab. Die Maschinen wurden stattdessen auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet. Starts waren hingegen in Frankfurt weiter möglich.

Seit 13.20 Uhr seien wieder 40 Anflüge pro Stunde möglich, das sei nah am derzeitigen Normalbetrieb, erklärte eine Sprecherin der DFS am Mittwoch. Bis zum Mittag gab es Fraport zufolge mehr als 200 Flugstreichungen. Davon seien mehr als die Hälfte Ankünfte gewesen.

