Airline Lufthansa steigt bei ITA Airways ein – nach Einigung mit Italien

Europas größter Airline-Konzern steigt beim verlustreichen Alitalia-Nachfolger ITA ein. Lufthansa soll für 40 Prozent der Anteile einen dreistelligen Millionenbetrag zahlen.

Lufthansa steigt bei der Nachfolge-Airline von Alitalia ein. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Komplettübernahme geplant. (Foto: Bloomberg) Airbus 350 von ITA

Frankfurt Lufthansa ist in Italien am Ziel. Der Konzern steigt bei der italienischen ITA Airways ein. Das gaben Lufthansa und das italienische Finanzministerium am Donnerstagnachmittag bekannt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr war eigens nach Italien gereist, um die Transaktion zu besiegeln.

Wie die Lufthansa mitteilte, übernimmt sie über eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 325 Millionen Euro zunächst 41 Prozent der Anteile an ITA. Der italienische Staat verpflichte sich, weitere 250 Millionen Euro in das Unternehmen einzubringen.

Mittelfristig will der Konzern ITA komplett übernehmen. Unklar ist, ob der italienische Staat länger als gedacht mit fünf bis zehn Prozent an dem Nachfolger der insolventen Alitalia beteiligt bleibt. Entsprechende Informationen kursieren seit Längerem. Bisher hatte Spohr die Beteiligung an einer Fluggesellschaft, bei der der Staat noch mitmischt, stets abgelehnt.

Die Transaktion ist komplex, es gibt viele unterschiedliche Interessen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum übernimmt Lufthansa ITA nicht sofort komplett?