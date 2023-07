Airlines Wie sich der Luftverkehr in Europa verändert – erklärt in fünf Grafiken

Flugzeuge am Frankfurter Flughafen

Die europäische Luftfahrtbranche dürfte in den kommenden Jahren ihr Gesicht verändern.

Frankfurt Die Luftfahrtbranche hat die bislang schwerste Krise – ausgelöst durch das Coronavirus – überwunden. Der Airline-Verband Iata geht davon aus, dass die globale Kapazität 2023 knapp 88 Prozent des Vorkrisenjahres 2019 erreichen wird. Während die Fluggesellschaften in Nord- und Lateinamerika bereits wieder so viel fliegen wie vor vier Jahren, werden die europäischen Airlines wohl auf 98 Prozent kommen.

Schlusslicht in Europa ist Deutschland, wo nach Schätzungen des Branchenverbands BDL maximal 88 Prozent der normalen Kapazität erreicht werden. Dennoch brummt auch hierzulande das Geschäft. Die Lufthansa verdient wegen der hohen Ticketpreise prächtig.

Doch wie lange bleibt das so? Die europäische Luftfahrt steht vor großen Umbrüchen, wie diese fünf Grafiken zeigen.

Eine Herausforderung sind fehlende Geschäftskunden. Mittlerweile hat sich dieser Markt zwar wieder etwas erholt. Aber es setzt sich die Erkenntnis durch, dass auf der Kurzstrecke das alte Niveau nie wieder erreicht werden wird. Es werde weniger Dienstreisen „als Antwort auf die globale Forderung nach mehr Nachhaltigkeit in allen Dimensionen“ geben, heißt es in der vor wenigen Tagen publizierten Geschäftsreiseanalyse des Verbands VDR.

In einer Umfrage unter den Mitgliedern des VDR haben 69 Prozent angegeben, die Zahl der Geschäftsreisen bereits reduziert zu haben. 21 Prozent haben das vor. Auf innerdeutschen Strecken setzen 64 Prozent auf den Zug statt auf das Flugzeug, weitere 19 Prozent wollen noch wechseln.

Alex Irving von Bernstein Research schätzt, dass sich die Zahl der Geschäftsreisen mit dem Flugzeug auf der europäischen Kurzstrecke bei 50 bis 60 Prozent des Vorkrisenwerts einpendeln wird.

Das trifft die großen Netzwerk-Airlines wie Lufthansa, British Airways oder Air France und KLM. Sie haben in der Vergangenheit gut vom Geschäftsreiseverkehr gelebt, der hohe Margen hat. Billigfluggesellschaften wie Ryanair oder Wizz Air, die vor allem auf Privatreisende setzen, sind hier im Vorteil.

2. Wachsender Wettbewerb auf der Langstrecke gen Westen

Dafür läuft bei den Netzwerk-Gesellschaften das Geschäft mit Flügen zwischen Europa und Nordamerika sehr gut. Im ersten Quartal dieses Jahres verkaufte Lufthansa in diesem Bereich mehr Kapazität als in jedem anderen Verkehrsgebiet – gemessen in der Zahl der Sitzplätze pro geflogenem Kilometer.

Und das zu guten Preisen. Laut Zwischenbericht stiegen die sogenannten Stückerlöse im ersten Quartal des laufenden Jahres um 33,6 Prozent. Sie lagen damit fast 25 Prozent über dem Vorkrisenjahr 2019.

Doch der Wettbewerb gen Westen wächst. US-Airlines bauen ihr Angebot aus oder sind wie Jetblue neu in den Interkontinentalverkehr eingestiegen. Hinzu kommen Übernahmen. Der Lufthansa-Rivale IAG (British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling) hat sich die spanische Air Europa geschnappt, die unter anderem Ziele in Lateinamerika ansteuert. Gleichzeitig hat IAG ein Auge auf die portugiesische TAP geworfen. Für die interessiert sich auch Lufthansa.

Auch bei TAP geht es um den wachsenden lateinamerikanischen Markt. Für Lufthansa ist die Expansion in dieser Region wichtig. Daten des Jahres 2022 zeigen, wie unterrepräsentiert Europas größter Airlinekonzern hier ist. Er hängt viel stärker am Asiengeschäft als die beiden Rivalen. Doch gerade dort steigen die Risiken für die Lufthansa.

3. Bei den Fernzielen im Osten drohen Überkapazitäten

In Asien drohen in den kommenden Jahren hohe Überkapazitäten. Allein die beiden indischen Airlines Air India und Indigo haben vor Kurzem 970 neue Flugzeuge bestellt. Turkish Airlines will nach Angaben der Unternehmensführung 600 Flugzeuge kaufen. Dazu kommt die neue Fluggesellschaft Riyadh Air aus Saudi-Arabien.

Alle diese Anbieter haben es auf die Passagiere im Osten abgesehen. Lufthansa-Chef Spohr ist zwar überzeugt, dass für seinen Konzern noch genug übrigbleiben wird. Es werde lange dauern, bis alle diese Flugzeuge ausgeliefert seien, gleichzeitig gebe es dort viele Menschen, die noch nie geflogen seien, argumentiert der Manager. Doch Bernstein-Analyst Irving sieht in dem Übergewicht Asiens bei Lufthansa ein Risiko.

4. Klimakosten verändern die Marktkräfte

Die Zahlen, die die Experten von SEO Amsterdam Economics und des Royal Netherlands Aerospace Centre kürzlich im Auftrag der europäischen Luftfahrtbranche ausgerechnet haben, dürften vielen Luftfahrtmanagern Angst machen. 820 Milliarden Dollar müssen Unternehmen und Institutionen zwischen 2018 und 2050 aufbringen, um klimaneutral fliegen zu können.

So schreibt die EU den Unternehmen vor, die Quote für das Beimischen des deutlich teureren synthetischen Treibstoffs SAF über die Jahre zu steigern. Gleichzeitig sinkt die Zahl der kostenlos zugeteilten Emissionsrechte, die Airlines müssen also mehr davon zukaufen.

Das trifft zunächst die Billiganbieter. Sie werben mit niedrigen Preisen, Zusatzkosten schlagen sofort durch. Analyst Alex Irving schätzt, dass allein Ryanair ab 2027 jährlich rund 1,4 Milliarden Euro mehr entrichten muss, will die Airline die klimapolitischen Vorgaben erfüllen.

Dagegen können die großen Netzwerk-Gesellschaften wie Lufthansa die Mehrkosten zum Teil durch die hochmargige Langstrecke ausgleichen. Sie haben dafür ein anderes Problem: Wettbewerber außerhalb Europas müssen deutlich weniger Mehrkosten tragen, da die EU nur für ihre Mitgliedsländer Klimaregeln erlassen kann. Damit können diese Rivalen günstigere Tickets anbieten.

5. Die Folge ist eine Konsolidierung

Der Wettbewerbs- und Kostendruck in der europäischen Luftfahrt wird also deutlich steigen. Die Folgen einer solchen Entwicklung zeigt das Beispiel USA. Dort beschloss 1978 die damalige Regierung von Jimmy Carter, den Luftverkehr zu deregulieren. Bis dahin bestimmten Behörden Ticketpreise und Routen.

Die Entscheidung führte zu mehreren Konsolidierungswellen. Aus einst 25 Fluggesellschaften wurden die drei großen Anbieter Delta Air Lines, American Airlines und United Airlines. Zusammen mit dem Billiganbieter Southwest dominieren sie die wesentlichen Märkte in Nordamerika. Nimmt man Jetblue hinzu, erreichen die fünf größten US-Gesellschaften in Nordamerika einen Marktanteil von 65 Prozent.

In Europa kommen die Top fünf lediglich auf 46 Prozent. Eine eigene Fluggesellschaft wird von vielen Politikern als wichtiger Faktor für die Entwicklung eines Landes angesehen. Das hat eine Konsolidierung verhindert. Angesichts der Herausforderungen ist diese Politik aber kaum durchzuhalten.

So sind sich Lufthansa-Chef Spohr und Ryanair-Chef Michael O’Leary bei allem Wettstreit in einem Punkt einig: Analog zu Nordamerika wird es auch in Europa auf Dauer nur noch drei große Netzwerk-Airlines und einen großen Billiganbieter geben.

