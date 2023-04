 Aldi Nord in der Krise: Rote Zahlen bei Discounter

Interne Quellen zeigen: Die operative Marge bei Aldi Nord war 2022 negativ, ein IT-Projekt mit Aldi Süd wurde gestoppt.

Die schlechte operative Marge von Aldi Nord ist ein Weckruf für den eigentlich so erfolgreichen Discounter. Aldi Nord

Eigentlich wollten Aldi Nord und Aldi Süd bei Einkauf und Marketing näher zusammenrücken, selbst eine Fusion schien nicht mehr ausgeschlossen. Doch jetzt zieht Aldi Nord bei dem gemeinsame IT-Transformationsprojekt AHEAD die Notbremse.

Ein Konzernumbau soll wieder mehr Effizienz und Gewinn bringen. CEO Hufnagel bekommt erstmals volle Durchgriffsrechte – er muss jetzt liefern.

Auch in Frankreich, einem der wichtigsten Märkte für Aldi Nord, läuft das Geschäft nach einer misslungenen Übernahme schleppend. Warum ausgerechnet Grimms Märchen die Wende bringen sollen, lesen Sie hier.

So ein Treffen hatte es bei Aldi Nord noch nie gegeben. Bei der „Leadership Conference“ auf dem Firmencampus in Essen-Kray sind am Donnerstag, dem 10., und Freitag, dem 11. November 2022 rund 150 Führungskräfte des Discounters zusammengekommen, um über die Zukunft zu sprechen. Zwischendurch gibt es Schnittchen im Stehen.

