Aldi Süd Discounter will Winn-Dixie- und Harveys-Filialen übernehmen

Der Discounter wächst mit dem Kauf zweier Ketten im Südosten des Landes. Bis Ende des Jahres will Aldi in den USA mehr als 2400 Filialen betreiben.

Schon vor dem Zukauf hatte Aldi Süd geplant, in diesem Jahr 120 neue Läden in den USA zu eröffnen. (Foto: Reuters) Aldi-Filiale in Wheaton, Illinois

Düsseldorf Der Discounter Aldi Süd beschleunigt sein Wachstum in den USA mit einer Großübernahme. Wie der Händler am Mittwoch mitteilte, kauft er dem Konkurrenten Southeastern Grocers die Supermarktketten Winn-Dixie and Harveys Supermarket ab. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Winn-Dixie and Harveys Supermarket betreiben zusammen rund 400 Märkte in den südlichen Bundesstaaten Alabama, Florida, Georgia, Louisiana und Mississippi. Ein Teil der Geschäfte soll in Aldi-Märkte umgebaut werden, die restlichen werden unter den bisherigen Namen weitergeführt, wie Jason Hart, US-Chef von Aldi, sagte.

„Diese Transaktion unterstützt unsere langfristige Wachstumsstrategie in den USA“, betonte Hart. Es sei jetzt die richtige Zeit gewesen, mit der Übernahme die Wachstumsdynamik noch zu verstärken. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden.

Aldi Süd will dieses Jahr 120 neue Märkte in den USA eröffnen