Aldi und Kaufland legen vor Preise für Milchprodukte sinken bei Discountern deutlich

Die Milch wird billiger im Supermarktregal – und Käse, Quark oder Joghurt gleich mit. Doch der Preissturz könnte nur von kurzer Dauer sein.

Kaufland und Aldi machen den Anfang mit erheblichen Abschlägen auf den Liter Milch, aber auch Käse, Joghurt und andere Produkte. (Foto: IMAGO/Martin Wagner) Milchprodukte beim Discounter

Düsseldorf Die Preise für Molkereiprodukte geraten in Deutschland erneut ins Rutschen. Der Discounter Aldi kündigte am Dienstag an, die Preise für über 50 Molkereiprodukte wie Milch, Sahne oder Joghurt ab Mittwoch dauerhaft um bis zu 15 Prozent zu senken. So soll der Preis für einen Liter H-Milch oder frische Vollmilch der Eigenmarke Milsani von 1,15 Euro auf 99 Cent sinken.

Am Abend zog der Discounter Kaufland, wie Lidl Teil der Schwarz-Gruppe, ebenfalls dauerhafte Preissenkungen auf Molkereiprodukte an. H-Milch der Eigenmarke K-Classic sinkt beispielsweise ebenfalls von 1,15 Euro auf 99 Cent. Insgesamt werden für rund 350 Produkte niedrigere Preise ausgerufen. Kaufland begründete dies mit gesunkenen Rohwarenkosten. Auch Edeka und Netto kündigten an, die Preise für Molkereiprodukte „in vergleichbarem Umfang“ zu senken.

Der Schritt kommt nicht überraschend. Das Branchenfachblatt „Lebensmittel Zeitung“ hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass die Preise für Milchprodukte in den Verhandlungen des Handels mit den Molkereien erneut unter Druck geraten seien. „Es zeichnen sich erneute Preissenkungen für Trinkmilch und andere Standardartikel der Weißen Linie ab“, schrieb das Blatt. Molkereiprodukte gelten als Eckpreisartikel, an denen sich die Kunden bei der Preiswahrnehmung eines Händlers orientieren. Aldi gilt hierbei als der Marktteilnehmer, der mit seinen Preisbewegungen für Bewegung in der Branche sorgt. Über Jahre war etwa der Preis für das Pfund Butter die Leitmarke, an denen das Niveau der aktuellen Lebensmittelpreise bemessen wurde. Allerdings ist ungewiss, wie lange die Verbraucherinnen und Verbraucher von den Preissenkungen profitieren werden. Laut „Lebensmittel Zeitung“ erwarten die Molkereien ab Herbst wieder anziehende Preise. „Wir steuern auf eine Unterversorgung zu“, zitierte das Blatt den Vorsitzenden des Milchindustrieverbandes (MIV), Peter Stahl. Derlei Engpässe hatte es bereits im Vorjahr gegeben. Preisverhandlungen mit Einzelhandel stehen an Mit einer Trendwende bei den Milchauszahlungspreisen rechnet dem Bericht zufolge für das zweite Halbjahr auch der Vorsitzende der Geschäftsführung von Sachsenmilch Leppersdorf, Mathias Hauer. Über Monate lagen die Milchpreise auf Erzeugerseite auf Rekordständen, was etwa die Margen von Käsereien gedrückt hatte. Zuletzt wurde die Milch an der Rohstoffbörse wieder merklich billiger. Insgesamt ist die Entwicklung aber volatil. >> Lesen Sie auch: Hersteller wollen Lebensmittelpreise im Supermarkt weiter erhöhen Viele Hersteller tun sich aber schwer, die gestiegenen Kosten über den Handel an die Verbraucher weiterzureichen – und müssen zulasten der Umsatzrendite verkaufen. In verschiedenen Bereichen der Lebensmittelbranche stehen demnächst weitere Verhandlungen mit den großen Einzelhändlern an, bei denen sich die Lage wieder für die Produzenten bessern soll. Die Lebensmittelpreise sind seit Ausbruch des Ukrainekriegs durch Inflation, hohe Energiekosten und Rohstoffengpässe lange gestiegen. Das hat auch verstärkt einkommensstärkere Kunden in die Läden der Discunter getrieben. Mehr: Eine verschwiegene Familie steuert die größte Molkerei der Welt