Amazon-Gründer Jeff Bezos kündigt Spende seines Vermögens an - Details bleiben offen

Der Amazon-Gründer will vor allem den Klimaschutz fördern. Bisher hatte nur seine Ex-Frau MacKenzie Scott angekündigt zu spenden, „bis der Safe leer ist“.

Der Amazon-Gründer zahlt zu den reichsten Menschen der Erde. (Foto: dpa) Jeff Bezos

New York Amazon-Gründer Jeff Bezos will den Großteil seines auf 124 Milliarden Dollar geschätzten Vermögens noch zu Lebzeiten für wohltätige Zwecke spenden. Das gab der derzeit viertreichste Mensch der Welt am Montag in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN bekannt.

Der 58-jährige Amazon-Gründer stand lange in der Kritik, zu wenig von seinem immensen Reichtum für wohltätige Zwecke zu spenden. Mehr als 100 Milliardäre – darunter auch Tesla-Chef Elon Musk und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg - haben sich dagegen der Organisation „The Giving Pledge“ angeschlossen, die von Warren Buffett und Bill Gates gegründet wurde. Alle Mitglieder verpflichten sie sich, mindestens die Hälfte ihres Vermögens zu Lebzeiten oder im Testament gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung zu stellen.