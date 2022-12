Amazon, Otto, Zalando Das sind die größten Online-Shops Deutschlands

Riesen aus dem E-Commerce verzeichnen während des Weihnachtsgeschäfts ihre höchsten Quartalsumsätze im Jahr. Doch welche Online-Shops haben in Deutschland die Nase vorn?

Düsseldorf Laut einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) rechnen rund 70 Prozent der Händler mit einem schlechteren Weihnachtsgeschäft als im Vorjahr. Auch dem E-Commerce drohe laut HDE-Prognose ein inflationsbereinigtes Minus von 4,5 Prozent. Optimistischer fallen die Geschäftserwartungen lediglich bei den großen Online-Händlern aus. Welche Shops in Deutschland über das ganze Jahr verteilt die höchsten Erlöse verbuchen, lesen Sie hier.

Die Werte beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr 2021 und berücksichtigen nur die E-Commerce-Umsätze des deutschen Marktes.

Platz 5 – Ikea.com

Platz fünf im Ranking der größten Online-Shops in Deutschland belegt IKEA. (Foto: dpa) Ikea

Platz fünf der größten Online-Shops Deutschlands geht mit einem Umsatz von 1,75 Milliarden Euro an das schwedische Möbelhaus IKEA. Vor allem der coronabedingte Lockdown im Jahr 2021 kurbelte das Online-Geschäft des Konzerns an. Am Ende stand ein Umsatzplus von knapp 103 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Platz 4 – Zalando.de

Zalando gehört zu den größten Online-Shops in Deutschland. (Foto: dpa) Zalando

Der Online-Versandhändler für Mode aus Berlin verfehlt knapp das Treppchen dieses Rankings. Die nach eigenen Angaben führende Online-Plattform für Mode in Europa erwirtschaftete einen Umsatz von etwa 2,52 Milliarden Euro in Deutschland. Zalando liefert seine Schuhe und Bekleidungsstücke mittlerweile in 24 verschiedenen Ländern. Außerdem betreibt Zalando Outlet-Stores in zwölf deutschen Städten.

Platz 3 - Mediamarkt.de

Platz drei geht an Mediamarkt.de (Foto: dpa) Mediamarkt

Der Onlineshop von Media Markt belegt mit einem Umsatz von rund 2,54 Milliarden Euro Platz drei der größten Online-Shops in Deutschland. Die ehemals eigenständigen Handelsketten Media Markt und Saturn agieren mittlerweile zusammen. Vor allem die Erlöse aus dem Online-Geschäft konnte der Konzern in den vergangenen Jahren massiv steigern. So stand 2021 ein Plus in Höhe von 38,1 Prozent im Vorjahresvergleich.

Platz 2 – Otto.de

Nur ein Online-Händler ist in Deutschland noch größer als Otto.de (Foto: dpa) Otto.de

Die Otto Group landet bereits zum wiederholten Mal im Ranking der größten deutschen Online-Shops auf Platz zwei. Otto.de konnte 2021 einen Umsatz von rund 5,12 Milliarden Euro verbuchen – 13,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Berühmtheit erlangte der Konzern mitunter durch den Otto-Katalog, der 1950 das erste Mal erschien und zum Ende des Jahres 2018 eingestellt wurde.

Platz 1 – Amazon.de

Der größte deutsche Online-Shop ist Amazon. (Foto: Reuters) Amazon

An der Spitze dieses Rankings steht der US-Gigant Amazon. Mit einem Umsatz von rund 15,68 Milliarden Euro im deutschen Markt verweist der Konzern die deutschen Händler klar auf die hinteren Plätze und setzte 2021 mehr um als alle anderen Online-Shops in diesem Ranking zusammen. Auf dem Marktplatz des Internetriesen finden sich neben einem Händlersortiment auch Produkte eigener Marken.

Deutschlands größte Online-Shops in der Tabelle

Platz Online-Shop Umsatz (in Milliarden Euro) 1 Amazon.de 15,68 2 Otto.de 5,12 3 Mediamarkt.de 2,54 4 Zalando.de 2,52 5 Ikea.com 1,75

Quelle: Statista/ecommerceDB.com

Erstveröffentlichung: 13.Dezember 2019, 12:56 Uhr