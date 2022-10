Andreas Seifert Das Phantom des Möbelhandels: XXXLutz-Eigentümer greift mit der Übernahme von Home24 Ikea an

Düsseldorf, Berlin Das Phantom der Möbelbranche schlägt wieder zu: Andreas Seifert, der verschwiegene Eigentümer des Branchenriesen XXXLutz, von dem nicht mal ein Foto existiert, startet den nächsten Zukauf. Er bietet rund 250 Millionen Euro für den Onlinehändler Home24.

Der österreichische Unternehmer nutzt die Gunst der Stunde. Die Home24-Aktie war seit Anfang des Jahres angesichts schwacher Umsätze von 12,50 Euro auf zeitweise 2,50 Euro abgestürzt. Vor dem Übernahmeangebot am Mittwochabend waren die Aktien bei rund 3,30 Euro aus dem Handel gegangen.

Mit 7,50 Euro pro Aktie in bar macht die XXXLutz-Tochter RAS, über die das Geschäft abgewickelt wird, den Aktionären jetzt ein Angebot, das sie wohl nicht ablehnen können. Über Andienungsverpflichtungen von Großaktionären hat sich Seifert bereits die Mehrheit an Home24 gesichert. Und er fügt damit ein weiteres wichtiges Element in sein Möbelimperium ein, das sogar den Branchenriesen Ikea das Fürchten lehren könnte.

Der von der Familie Seifert gegründete Möbelriese XXXLutz – bekannt für den überdimensionalen roten Stuhl als Werbelogo – betreibt bereits 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und kommt auf einen Jahresumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro. Damit ist der Ikea-Konkurrent deutlich größer als Home24.

Und selbst Ikea hat XXXLutz zumindest in Deutschland gerade erst beim Umsatz überholt. Denn Seifert hat sich im vergangenen Jahr Teile des Familienunternehmens Tessner-Gruppe aus Goslar einverleibt und damit sein Filialnetz um mehr als hundert Häuser unter den Marken Roller und Tejo erweitert.

Home24-Umsätze sind eingebrochen

Mit der Übernahme von Home24 will Seifert sein stationäres Geschäft nun auch im E-Commerce absichern. Ende vergangenen Jahres war XXXLutz bereits bei der auf Wohnartikel spezialisierten Onlinesuchmaschine moebel.de eingestiegen. Nach eigenen Angaben hat XXXLutz bereits 24 Onlineshops in verschiedenen Ländern. Wie viel Umsatz es damit macht, verrät das Familienunternehmen nicht.

Dass Home24 für XXXLutz jetzt zum Schnäppchen wird, war vor knapp einem Jahr noch nicht abzusehen. Damals schnappte sich der Online-Möbelhändler Home24 noch die Dekokette Butlers und war selbst auf Expansionskurs. Doch die Kaufzurückhaltung der Kunden infolge des Ukrainekriegs ließ die Umsätze einbrechen. Im ersten Halbjahr gingen sie um 13 Prozent zurück.

„Wir sind sehr froh und fühlen uns bestätigt, dass uns eine der größten Möbelfamilien der Welt kaufen will“, sagt Marc Appelhoff, der seit 2020 als alleiniger Chef von Home24 agiert. Er soll auch weiterhin die Geschäfte bei Home24 führen: „Uns wurde zugesichert, dass wir eigenständig an unserer Vision arbeiten können und dafür Unterstützung bekommen.“ Das Übernahmegebot sei eine gute Sache für die rund 2800 Mitarbeiter wie auch die Aktionäre.

Das der damaligen Start-up-Schmiede Rocket Internet entsprungene Unternehmen setzte im vergangenen Jahr rund 615 Millionen Euro um und landete operativ knapp oberhalb der Gewinnschwelle. Auch in diesem Jahr will Home24 operativ profitabel abschließen. Doch Appelhoff weiß auch: „Es herrscht ein herausforderndes Umfeld.“

Das zeigen auch aktuelle Branchenzahlen. So sind nach Zahlen des Onlinehandelsverbands BEVH die E-Commerce-Umsätze in Deutschland im dritten Quartal um 10,8 Prozent zurückgegangen. Und das Segment „Möbel, Lampen und Dekoration“ trifft der Käuferstreik sogar noch stärker. Dort fielen die Umsätze sogar um 15,6 Prozent.

Home24 soll nach der Übernahme von der Börse verschwinden

Sollte die Übernahme über die Bühne gehen, wird Home24 von der Börse genommen. Die Zeit am Aktienmarkt war laut Appelhoff bisher von „vielen Aufs und Abs“ geprägt. Nachdem Home24 im Jahr 2018 mit einem Börsenwert von rund 600 Millionen Euro gestartet war, waren es zuletzt noch rund 100 Millionen Euro. Home24 hat neben Westwing den Onlineverkauf von Möbeln in Deutschland und Europa salonfähig gemacht.

Philipp Kreibohm, Christoph Cordes, Marc Appelhoff und Johannes Schaback (v.l.) beim Börsengang in Frankfurt. (Foto: imago/Hannelore Förster) Börsengang von Home24 im Jahr 2018

Die XXXLutz-Tochter RAS hat sich bereits rund 50 Prozent der Anteile an Home24 gesichert. Hinzu kommen weitere zehn Prozent aus einer geplanten Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts für die übrigen Eigner des Online-Möbelhändlers. Laut Appelhoff ist noch keine Entscheidung darüber gefallen, wie es mit der börsennotierten Brasilien-Tochter Mobly weitergeht. Dort hält Home24 weiterhin die Mehrheit.

Nach der Prüfung durch die Finanzaufsicht Bafin wird die Angebotsunterlage für die Home24-Übernahme voraussichtlich Anfang November veröffentlicht. Die Annahmefrist für die Aktionäre liefe dann bis Mitte Dezember. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht.

„Mit ihrer starken Marke und führenden Position im Online-Möbelmarkt ist Home24 eine ideale Ergänzung“, betonte Thomas Saliger, Marketingchef von XXXLutz. Das Unternehmen kündigte an, dass die Kernmarken Home24 und Butlers beibehalten werden sollen. Die Wachstumsstrategie des Onlinehändlers solle nachhaltig auch finanziell unterstützt werden. Der Sitz der Gesellschaft in Berlin und „wesentliche Standorte“ der Home24-Gruppe blieben erhalten, hieß es in einer Mitteilung.

Kartellamt bremst die Expansion von XXXLutz

XXXLutz setzt bei seinem Angriff auf den Möbelmarkt hauptsächlich auf anorganisches Wachstum, also Übernahmen von kleineren Konkurrenten. So hatte Seifert unter anderem 2018 auch die Poco-Märkte von der Steinhoff-Gruppe in sein Unternehmen eingegliedert. Zu XXXLutz gehört auch der Einkaufsverbund Giga International, über den auch andere Firmen einkaufen und der mittlerweile fast zehn Milliarden Euro an Volumen bündelt.

Damit vergrößert das Unternehmen seine Einkaufsmacht immer mehr und kann bei den Herstellern bessere Einkaufspreise erzielen. Das hat bereits das Bundeskartellamt alarmiert. So schritt es vor zwei Jahren ein, als XXXLutz zu seinem 75-jährigen Bestehen einen Geburtstagsrabatt einforderte. Seifert lenkte ein und senkte den Rabatt deutlich, wie die Behörde damals mitteilte.

Auch den Kauf von Teilen der Tessner-Gruppe hatte das Kartellamt nur unter Auflagen genehmigt. Es untersagte die Übernahme von 22 der angemeldeten 155 Tessner-Standorte und machte den Verkauf eines XXXLutz-Standorts zu Bedingung. „In den jeweiligen regionalen Märkten würde der Zusammenschluss zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs führen“, hatte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, zur Begründung angemahnt.

Ikea gibt sich bisher angesichts des Angriffs von XXXLutz in Deutschland gelassen. Das Wachstum des Konkurrenten komme ja nur durch Zukäufe zustande, sagte Ikea-Deutschlandchef Dennis Balslev jüngst dem Magazin „Wirtschaftswoche“. Er wäre viel nervöser, wenn XXXLutz aus eigener Kraft wachsen würde.

Doch mit der Home24-Übernahme nimmt die Einkaufsmacht von XXXLutz weiter zu – und damit die Möglichkeit, mit attraktiven Preisen neue Kunden zu locken. Und damit kann Unternehmer Seifert auf lange Sicht sogar dem Möbelriesen Ikea gefährlich werden.

