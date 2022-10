Angela Titzrath „Keine sachlichen Gründe“: So verteidigt die Hamburger Hafenbetreiberin den China-Deal

Umstrittener China-Deal an der Elbe.

Düsseldorf Vor einem Jahr noch wäre Angela Titzrath, Vorstandschefin des Hamburger Terminalbetreibers HHLA, für ihre Idee womöglich mit dem Deutschen Logistik-Preis ausgezeichnet worden. Mithilfe eines unscheinbaren Deals, so der im September 2021 verkündete Plan, sollte der jahrzehntelange Reedereikunden Cosco, auf den Weltmeeren noch vor Hapag-Lloyd die Nummer vier, an den Hamburger Hafen gebunden werden.

An der kleinsten der drei Hamburger HHLA-Verladestellen, dem Containerterminal Tollerort (CTT), sollte der chinesische Staatskonzern eine Minderheitsbeteiligung von 35 Prozent erhalten – für 65 Millionen Euro. Im Gegenzug garantierte der mehrheitlich im Besitz der Hansestadt Hamburg befindliche Logistikkonzern den Chinesen eine bevorzugte Abfertigung.

Ein Jahr nach der Ankündigung droht Titzraths Plan im Gezänk der Berliner Ampelkoalition der Untergang. Angeblich warnt nicht nur Robert Habeck, sondern sämtliche sechs mit der Prüfung befassten Minister vor einer Gefahr für Deutschlands kritische Infrastruktur, einem Erpressungspotenzial der kommunistischen Regierung in Peking und einer riskanten Abhängigkeit des Hamburger Hafens von China. Allein Kanzler Olaf Scholz sei dem Einstieg wohlgesonnen, als ehemals Erster Bürgermeister der Hansestadt aber befangen.

Den meisten Querschüssen aus Berlin jedoch mangelt es aus Sicht mancher Branchenvertreter derart an belegbaren Fakten, dass der 56-jährigen HHLA-Chefin nun sogar Rivalen zur Seite springen. „Die Minderheitsbeteiligung von Cosco am Containerterminal Tollerort birgt keinerlei Risiken für Deutschlands kritische Infrastruktur“, sagte Frank Dreeke, Vorstandschef des Bremer HHLA-Wettbewerbers BLG, dem Handelsblatt. „Die Diskussion beruht allein auf Ideologie.“

Titzrath selbst sieht das nicht anders. „Der HHLA sind in dem nunmehr seit über einem Jahr laufenden Verfahren keine sachlichen Gründe genannt worden, die gegen eine Freigabe der Investition sprechen würden“, verteidigt sie ihren Plan. Zudem erwerbe der chinesische Partner keineswegs einen Anteil am Hamburger Hafen, stellt sie klar.

Hafensprecher: „Blanker Unsinn“

Politiker wie den Grünen-Parteichef Omid Nouripour hält dies nicht von seiner Kritik ab. Das Terminal betreffe das gesamte Asien-Geschäft des Hamburger Hafens, behauptete er im Deutschlandfunk. Die mögliche Beteiligung an dem Terminal bedeute, dass man Informationen und Einsicht in alle Unterlagen habe. Auch das Grünen-geführte Bundeswirtschaftsministerium äußerte auf Anfrage die Sorge, dass die Chinesen Zugang zu den Zollunterlagen der HHLA-Kunden erhielten.

„Blanken Unsinn“ nennt dies ein Hafensprecher auf Anfrage. „Wir erfahren nicht einmal, was sich in den Containern befindet.“

Auch die von Robert Habecks Ministerium geäußerte Sorge vor einem Technologietransfer in Richtung China, den man nun möglichst mit einem öffentlich-rechtlichen Zusatzvertrag unterbinden will, scheint fragwürdig. Ihre Containerbrücken bezieht die HHLA, was dem Bundeswirtschaftsministerium offenbar entgangen ist, seit Jahren ausgerechnet aus China.

Dabei versprach sich Titzrath, die Anfang 2017 aus dem Vorstand der Deutschen Post an die Elbe wechselte, von dem Deal einen Befreiungsschlag. Seit Jahren schon verliert der Elbhafen Marktanteile an die übermächtigen Konkurrenten Rotterdam, Antwerpen und Zeebrügge, wo sich Cosco längst an Terminals beteiligt hat. Gefahr droht zudem von den Adriahäfen Triest und Koper, die zunehmend die Übersee-Versorgung Europas übernehmen. Selbst Danzig rüstet mächtig auf.

Vorbild für den Cosco-Deal ist eine Minderheitsbeteiligung der deutschen Reederei Hapag-Lloyd am Hamburger HHLA-Containerterminal Altenwerder (CTA), mit der man den Schifffahrtsbetreiber schon vor Jahren erfolgreich an den Elbhafen binden konnte. Großaktionäre der größten deutschen Container-Reederei sind im Übrigen die Staatsfonds von Saudi-Arabien und Katar – ohne dass es in der Vergangenheit zu ähnlichen Protesten Berliner Ministerien kam. „Wenn wir allein mit guten Freunden Geschäfte machen würden“, ätzte HHLA-Verkaufschef Thomas Lütje, „würden wir demnächst nur noch zwei Dienste aus Kanada abfertigen.“

