Aromahersteller Symrise profitiert von den Corona-Lockerungen – Umsatzplus von 15 Prozent

Düsseldorf Der Duft- und Aromahersteller Symrise ist gut ins erste Quartal gestartet. Der Umsatz des Dax-Konzerns stieg um 14,9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft, also Übernahmen und Wechselkurseffekte ausgeklammert, war es ein Plus von 8,3 Prozent. Das teilte das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Holzminden am Mittwochmorgen mit. Zur Gewinnentwicklung will sich Symrise erst wieder bei der Vorlage der Halbjahreszahlen äußern.

Symrise profitiert von den Lockerungen der Corona-Auflagen, der steigenden Reiseaktivität und dem sich normalisierenden Verbraucherverhalten. Vor allem die Nachfrage nach Sonnenschutzprodukten, Parfümerieartikeln, aber auch Anwendungen für Getränke und kulinarische Produkte haben den Umsatz gesteigert.

„Das Bestellverhalten unserer Kunden lässt deutlich erkennen, dass die Verbraucher mit dem Auslaufen vieler Corona-Restriktionen wieder aktiver geworden sind“, wird Vorstandsvorsitzender Heinz-Jürgen Bertram in einer Konzernmitteilung zitiert.

In der öffentlichen Wahrnehmung steht Symrise nicht im Fokus, obwohl Verbraucher im Schnitt 20- bis 30-Mal pro Tag mit den Produkten des Unternehmens in Berührung kommen. Die Firma stellt mehr als 30.000 Duft- und Geschmacksstoffe her, sorgt also dafür, dass Zahnpasta nach Minze oder Eis nach Vanille schmeckt.

Kaum ein Kosmetik- oder Nahrungsmittelhersteller kommt ohne die Zulieferungen von Symrise aus. Zu den Kunden zählen etwa Danone, Unilever, L’Oréal oder Henkel.

Symrise hält trotz Ukrainekriegs an Jahreszielen fest

Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich Symrise gut aufgestellt – trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, in dessen Folge die Firma mit steigenden Rohstoffpreisen rechnet. Das Unternehmen strebt weiterhin ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent an. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen zum Jahresende rund 21 Prozent als Gewinn hängen bleiben.

„Im weiteren Jahresverlauf werden wir im wirtschaftlichen Umfeld infolge des Krieges in der Ukraine und der fortlaufenden Bekämpfung der Pandemie eine höhere Volatilität sehen. Wir erwarten trotzdem eine verlässliche Nachfrage“, sagt Bertram, der den Konzern seit 2009 führt.

Symrise, das zu den wachstumsstärksten Firmen der Branche zählt, hat zwei Geschäftsfelder: In der „Taste, Nutrition & Health“ genannten Sparte produziert der Konzern Geschmacksstoffe für Lebensmittel und Getränke sowie Inhaltsstoffe für Tierfutter. Im Segment „Scent & Care“ geht es vornehmlich um Düfte und Zusätze für Körperpflegeprodukte, Kosmetik und Reinigungsmittel.

Die Sparte „Scent & Care“ erzielte im ersten Quartal ein organisches Plus von 4,9 Prozent auf 419,3 Millionen Euro. Das liegt vor allem daran, dass Konsumenten infolge der Corona-Lockerungen wieder mehr Parfüm und Luxuskosmetik kaufen. Diese werden oft an Flughäfen erworben. Symrise stellt für Firmen wie L’Oréal die Grundzutaten für Parfüms her.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete Symrise bei Feinparfümerie Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich. Allerdings wurden Hygiene- und Reinigungsprodukte weniger stark nachgefragt als noch im von der Pandemie dominierten Vorjahresquartal.

Auch der Geschäftsbereich „Taste, Nutrition & Health“ verzeichnete aufgrund des Fortschritts in der Pandemiebekämpfung gute Zahlen. Hier stieg der Umsatz organisch um 10,5 Prozent auf 671,3 Millionen Euro. Vor allem der zunehmende Außer-Haus-Verzehr führte zu einer hohen Nachfrage nach Getränken. Das Geschäft mit Tierfutter wuchs erneut zweistellig.

Bemerkenswerter Aufstieg

Dem Unternehmen, das im Herbst in den Leitindex Dax aufgestiegen war, ist in den vergangenen Jahren ein bemerkenswerter Aufstieg gelungen. Seit 2006 wächst der Umsatz im Schnitt jährlich um fast acht Prozent. Mit einer stabilen Ebitda-Marge von um die 20 Prozent ist Symrise selbst in der Coronakrise hochprofitabel.

Symrise ist neben dem US-Konzern IFF sowie den Schweizer Firmen Givaudan und Firmenich einer der vier großen Duft- und Aromahersteller, die zusammen die Hälfte des Marktes kontrollieren. Das Geschäft mit Düften und Geschmacksstoffen ist seit Jahren ein großes Wachstumsfeld – und wird es bleiben: Neben dem Grundbedürfnis nach Essen und Trinken treiben Megatrends wie Gesundheit und Pflege die Nachfrage.

Symrise setzte früh auf enge Kooperationen mit Rohstofflieferanten, um die Lieferketten zu stabilisieren. Zudem gelangen dem Management in den vergangenen Jahren geschickte Zukäufe, vor allem im profitablen Aromageschäft mit Tiernahrung. Dabei dringt der Konzern immer stärker in margenstärkere Geschäftsbereiche außerhalb des traditionellen Geschmacks- und Duftstoffsektors vor. Damit erwirtschaftet er bereits ein Drittel seines Umsatzes.

In den vergangenen fünf Jahren ist der Aktienkurs um 40 Prozent gestiegen. In diesem Jahr schwächelt das Papier etwas, ein Anteilsschein kostete zuletzt gut 106 Euro.

