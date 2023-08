Geringe Kaufkraft, fehlende Aufträge: Schlüsselindustrien fürchten eine weitere Verschlechterung der Konjunktur. Nur in einer Branche läuft es besser.

In vielen Schlüsselindustrien haben sich zuletzt die Aussichten verschlechtert. (Foto: Getty Images, Audi AG [M]) Chemie, Handel, Autobau

Wien, Düsseldorf Deutschland leidet unter einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Die Aussichten in den wichtigsten Branchen sind eingetrübt: Viele Menschen fahren ihr altes Auto länger, statt ein neues zu kaufen. Weil Verbraucherinnen und Verbraucher wegen hoher Kosten sparen müssen, machen Hersteller und Händler weniger Gewinn – oder gehen gleich pleite. Auch Maschinenbauer klagen mittlerweile über fehlende Aufträge.

Die Chemiebranche, die als Frühindikator für die Konjunktur gilt, geht davon aus, dass die Umsätze in diesem Jahr um 14 Prozent sinken. Das ist ein schlechtes Zeichen für die deutsche Wirtschaft, die im zweiten Quartal stagnierte, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Einige Konjunkturforscher erwarten inzwischen, dass das Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2023 zurückgehen wird.

Das Handelsblatt gibt einen Überblick, wie die Lage in Deutschlands Schlüsselbranchen ist.

Deutschlands Autohersteller steuern auf Überkapazitäten zu

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen