Autoindustrie Dämpfer für Porsches Börsenpläne: Absatzminus von fünf Prozent im ersten Halbjahr

Stuttgart Porsches Zeit der Absatzrekorde ist vorerst vorbei. Der Stuttgarter Premiumhersteller verzeichnet in diesem Jahr bisher rückläufige Verkaufszahlen. In den ersten sechs Monaten 2022 ging die Zahl der Auslieferungen weltweit um fünf Prozent auf 145.860 Fahrzeuge zurück.

„Das erste Halbjahr war geprägt von externen Einflüssen und Unwägbarkeiten“, sagt Porsches Vertriebsvorstand Detlev von Platen. Neben den Einschränkungen durch den erneuten Ausbruch der Coronapandemie in China und anderen Märkten seien anhaltende lieferkettenbedingte Engpässe und logistische Herausforderungen dafür verantwortlich.

Der schwache Absatz ist ein Dämpfer für die Börsenpläne des sonst von Umsatzrekorden verwöhnten Luxusherstellers. Am kommenden Montag will das Management auf einem Kapitalmarkttag bei Investoren groß für den angestrebten Börsengang werben.

Porsche hatte im vergangenen Jahr erstmals mehr als 300.000 Fahrzeuge verkauft. Die Zuffenhausener konnten sich dafür sogar der Chipkrise weitgehend entziehen, da der Sportwagenbauer aufgrund der hohen Margen seiner Luxusfahrzeuge innerhalb des VW-Konzerns bevorzugt mit Halbleitern beliefert wurde.

Doch jetzt kann sich Porsche dem allgemeinen Trend nicht mehr völlig entziehen. Hält die Entwicklung an, dürfte Porsche wieder unter die Marke von 300.000 Fahrzeugen rutschen. Von Platen will sich im zweiten Halbjahr mit aller Macht gegen die Abwärtsbewegung stemmen: „Wie in den Vorjahren schauen wir optimistisch nach vorn und sind entschlossen, die verbleibenden Monate des Jahres mit voller Kraft zu nutzen.“

Die größten Probleme bereitet derzeit der mit Abstand größte Einzelmarkt China. Hier lieferte Porsche mit 40.681 Einheiten 16 Prozent weniger Fahrzeuge aus als im Vorjahreszeitraum. Der Vertriebschef wertet dies wegen der Lockdowns in zahlreichen Millionenstädten als Erfolg zumindest im Konkurrenzvergleich.

Absatzeinbruch in China, weniger Taycan

In China war das gesamte Luxus- und Premiumsegment um fast ein Viertel eingebrochen. Zum 1. Juni hat Porsche China-Chef Jens Puttfarcken gegen den bisherigen Japan-Chef Michael Kirsch ausgetauscht. Im Juni gab es allerdings nach Daten des Branchenverbands PCA erste Erholungstendenzen auf dem gesamten chinesischen Automarkt. Auch Porsches Vertriebschef hofft auf eine anhaltende Trendwende.

Im zweitgrößten Markt, den USA, gingen die Auslieferungen um ein Zehntel zurück. Dort sah sich Porsche mit Liefer- und Transitproblemen konfrontiert. Dagegen konnten die Zuffenhausener in Europa um sieben Prozent auf 43.087 Auslieferungen zulegen. Das gilt auch für den Heimatmarkt Deutschland: 13.785 Auslieferungen im ersten Halbjahr bedeuten einen Zuwachs von fünf Prozent.

Nach wie vor sind weltweit die Geländefahrzeuge am beliebtesten. 41.947 Kunden kauften den Cayenne. Auf Platz zwei folgt das kleinere Geländemodell Macan mit 38.039 Auslieferungen. Die Sportwagenikone 911 wurde weltweit an 21.616 Kunden übergeben.

Der Elektro-Porsche Taycan, der für eine Umweltfreundlichkeit des Konzerns stehen soll, kam auf 18.877 Auslieferungen. Das sind knapp 1000 der je nach Ausstattung über 100.000 Euro teuren Elektroflitzer weniger als im Vorjahreszeitraum.

Porsche begründet das mit der eingeschränkten Produktion durch Lieferengpässe bei Halbleitern. Vollelektrische Fahrzeuge haben generell einen deutlich höheren Anteil an Chips. Der Taycan war von allen Modellen des Unternehmens am stärksten von Produktionsstopps betroffen. Zudem konnten wegen fehlender Kabel fast zwei Wochen keine Fahrzeuge fertiggestellt werden.

