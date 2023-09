Automatisierung ABB baut neues Roboterwerk in Schweden

Der Konzern investiert 280 Millionen Dollar in einen neuen Robotik-Campus. Experten rechnen mit weiter wachsender Nachfrage in Europa – noch haben sich einige Hoffnungen aber nicht erfüllt.

In der Automobilfertigung, wie hier im BMW-Stammwerk, kommen bereits viele Roboter zum Einsatz. In vielen Branchen ist das noch anders. (Foto: dpa) Roboter von ABB im Einsatz

München Die Nachfrage nach Robotern steigt in Europa angesichts des Fachkräftemangels und der steigenden Energie- und Personalkosten deutlich. Der Schweizer Technologiekonzern ABB reagiert jetzt darauf und stockt mit einer 280 Millionen Dollar schweren Investition in einen neuen Robotik-Campus in Schweden seine Produktionskapazitäten in Europa um 50 Prozent auf.

„Die Produktion in Europa wird nur überleben können, wenn die Firmen stärker automatisieren“, sagte ABB-Robotikchef Sami Atiya dem Handelsblatt. Aufgrund der demographischen Entwicklung werde es in Europa bis 2035 etwa 50 Millionen Menschen weniger im erwerbsfähigen Alter geben als noch 2010.

Ähnlich sehe es in den USA aus, wo derzeit allein 400.000 Schweißer gesucht würden. Hinzu kämen in Europa die hohen Personal- und Energiekosten. „Es ist essenziell, die Produktivität in Europa zu erhöhen.“

In den USA wächst der Markt noch schneller als in Europa