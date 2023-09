Automatisierung ABB stockt Roboter-Produktionskapazitäten in Europa um 50 Prozent auf

Der Schweizer Konzern investiert 280 Millionen Dollar in einen neuen Robotik-Campus in Schweden. Experten rechnen mit weiter wachsender Nachfrage in Europa – aus mehreren Gründen.

In der Automobilfertigung, wie hier im BMW-Stammwerk, kommen bereits viele Roboter zum Einsatz. In vielen Branchen ist das noch anders. (Foto: dpa) Roboter von ABB im Einsatz

München Der Robotikkonzern ABB investiert 280 Millionen Dollar in einen neuen Campus in Schweden und erhöht so die eigenen Produktionskapazitäten für Europa um 50 Prozent. So will das Unternehmen seine „Kunden in Europa mit lokal gefertigten Produkten in einem wachsenden Markt besser bedienen“, sagte ABB-Chef Björn Rosengren am Mittwoch.

Der Roboter-Absatz stieg im vergangenen Jahr laut Branchenverband IFR in Europa um sechs Prozent auf 72.000 Neuinstallationen. Im relativ schwachen Coronajahr 2020 waren hier nur 53.000 neue Roboter verkauft worden. Damit fiel das Wachstum zwar nur halb so stark aus wie in den USA.

Dort wird allerdings derzeit auch besonders viel neue Produktion aufgebaut – wegen der Subventionen im Rahmen des „Inflation Reduction Act“ und niedriger Energiepreise. Doch zeigt der Trend auch in Europa nachhaltig nach oben.

Neue Batteriefabriken sind hochautomatisiert