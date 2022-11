Bahlsen-Konkurrent Der unbekannte Keksriese: Wie Hans Freitag mit Handelsmarken der Krise trotzt

Düsseldorf Der Name Hans Freitag dürfte kaum ein Verbraucher kennen. Dabei sind die Keksmischungen des Familienunternehmens aus Verden bei Bremen in fast jedem deutschen Supermarkt und Discounter zu haben. Mehr als 100 Tonnen Kekse backt die Firma täglich. Im Handel werden sie unter Eigenmarken wie „ja!“, „gut & günstig“ oder „Biscotto“ verkauft.

Etwa 80 Prozent ihres Umsatzes macht Hans Freitag mit Handelsmarken. Was vor Kurzem noch ein Schwachpunkt war, erweist sich derzeit als Stärke. „In der Pandemie haben sich die Deutschen Markenkekse gegönnt. Unsere Handelsmarken waren in dieser Zeit weniger gefragt“, sagt Anita Freitag-Meyer, die das Unternehmen in dritter Generation führt. „In Zeiten der Inflation aber greifen preissensible Verbraucher verstärkt zum Einstiegssegment.“

Dennoch sieht sich die Keksfabrikantin nicht als Krisenprofiteur. Hersteller von Privat-Label-Produkten haben traditionell sehr geringe Margen. „Seit vielen Jahren müssen wir mit der vierten Stelle hinter dem Komma rechnen“, sagt die 53-Jährige. „30 Jahre klebten wir im Handel an der Preisschwelle von 99 Cent für ein halbes Kilo Kekse. Das hat uns extrem unter Druck gesetzt, ständig zu rationalisieren.“

Kosten für Energie und Zutaten steigen stark an

Als der Preis 2020 auf 1,29 Euro stieg, taten sich viele Endverbraucher mit dem neuen Preis zunächst schwer. „Bei Starbucks kostet ein Cookie über zwei Euro. Aber ein halbes Kilo Kekse für 1,29 Euro war vielen unserer Kunden zu teuer“, sagt Freitag-Meyer.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Seit dem Ukrainekrieg kämpft das Unternehmen zusätzlich mit hohen Kosten für Mehl, Zucker, Speiseöl, Kuvertüre, Nüsse und Verpackung. Allein die Energiepreise haben sich für das Unternehmen vervierfacht. „Unseren Bedarf an Rohstoffen und Energie decken wir momentan nur noch ganz kurzfristig“, erklärt die Chefin. „Schokolade für ein halbes Jahr im Voraus zu kaufen, ist uns heute zu riskant.“

Ohne höhere Abgabepreise sei die Kostenkrise nicht zu überstehen, betont die Unternehmerin, die für Preissteigerungen um 30 Prozent kämpft. „So etwas gab es noch nie seit Bestehen der Firma.“

Die Keks-Unternehmerin ist auf Handelsmarken spezialisiert. Die Margen sind knapp. „Seit vielen Jahren müssen wir mit der vierten Stelle hinter dem Komma rechnen.“ (Foto: Hans Freitag) Anita Freitag-Meyer

Ihr Großvater Hans Freitag eröffnete 1946 eine Bäckerei in Verden. Später gründete er eine Keksfabrik und belieferte schon bald Edeka mit Handelsmarken. Als er mit nur 40 Jahren an einem Herzinfarkt starb, überredete sein gleichnamiger Sohn die Mutter, ihn mit 14 Jahren von der Schule abgehen zu lassen und mit ihr die Firma zu leiten.

Als älteste von drei Schwestern wurde Anita Freitag-Meyer früh ans Unternehmen herangeführt. Nach dem Abi machte sie ihre kaufmännische Lehre im Betrieb. „Alles was Du wissen musst, bringe ich Dir bei“, habe ihr Vater damals gesagt. Mit 23 Jahren wurde sie Geschäftsführerin, seit 2003 leitet sie den Betrieb mit heute rund 500 Mitarbeitenden.

In der Pandemie schrieb das Familienunternehmen Verluste. Damals ging der Absatz zurück, die Unternehmerin musste Beschäftigte in Kurzarbeit schicken und entlassen. In diesem Jahr hofft sie trotz der Belastungen auf ein ausgeglichenes Ergebnis. „Immerhin sind unsere Produkte im Handel stark gefragt.“

„Kekse sind Impulsartikel“

Damit wächst das Unternehmen gegen den Branchentrend. 2021 erreichte der Umsatz mit Süßgebäck im deutschen Handel laut Marktforscher Nielsen IQ 1,73 Milliarden Euro, 2018 waren es noch 1,88 Milliarden Euro. Auch in diesem Jahr schrumpft der Umsatz der Branche leicht.

Handelsmarken haben nach Absatz aktuell einen Anteil von 57 Prozent am deutschen Markt für Süßgebäck. „In einem kleiner werdenden Markt verlieren die Eigenmarken mehr als die Marken, was in erster Linie an einer Handvoll starker Innovationen liegt“, sagt Experte David Georgi von Nielsen IQ.

„Kekse sind Impulsartikel“, sagt Freitag-Meyer. Bekannte Schokoladenmarken wie Milka oder Kinderschokolade (Kindercards) sind in den Markt für Süßgebäck eingestiegen und nehmen etablierten Keksanbietern Marktanteile ab.

Marktführer für Süßgebäck ist Bahlsen. Vom Traditionshersteller hatte Anita Freitag-Meyer Ende 2019 ein Werk für Waffelmischungen in Schneverdingen übernommen. Bahlsen begründete den Verkauf damit, das Geschäft auf profitable Segmente auszurichten. Freitag-Meyer hatte große Pläne im Export. Doch kurze Zeit später kam die Pandemie.

>> Lesen Sie hier: Neuer Chef für Kekshersteller – Verena Bahlsen verlässt das Familienunternehmen

„Einen ungünstigeren Zeitpunkt für eine Übernahme hätte es nicht geben können“, sagt sie rückblickend. Trotzdem ist sie von den Synergien nicht nur im Einkauf langfristig überzeugt. „Wäre das Werk geschlossen worden, hätte es nicht genügend Gebäck- und Waffelmischungen für den deutschen Markt gegeben.“

Das zugekaufte Werk soll in diesem Jahr 30 Millionen Euro umsetzen. Der Umsatz des Verdener Werks dürfte zudem 48 Millionen Euro erreichen. 2019 waren es noch 51 Millionen Euro. Für die kommenden Jahre peilt die Unternehmensgruppe die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro an.

Einhörner, Like-Buttons und Lamas in Keksform

Die Keksfabrikantin will mit Handelsmarken auch im Ausland wachsen. Die Expansion der deutschen Discounter hilft dabei. Daneben soll die eigene Marke Hans Freitag ausgebaut werden, genauso wie die Belieferung der Lebensmittelbranche. Schon heute werden sogenannte Mikro-Kekse an Hersteller von Müsli, Joghurt und Eis geliefert.

„Den Keks immer wieder neu zu erfinden, ist eine echte Herausforderung“, räumt die Unternehmerin ein. Gebäck in Form von Einhörnern, Like-Buttons oder Lamas waren Bestseller. Ein rosa Flamingo-Keks mit Roter Bete floppte jedoch. „Der Geschmack stimmte leider nicht.“ Das gilt auch für die bisherigen Versuche, den Zuckergehalt zu senken. „Ohne Zucker bräunt der Keks nicht und wird nicht knusprig“, sagt Meyer-Freitag.

Anita Freitag-Meyer möchte das Keksunternehmen gerne in die vierte Generation überführen. Sohn Max und Tochter Anna arbeiten bereits im Betrieb. (Foto: Hans Freitag) Keksunternehmer mit Tradition

Neue Sorten testet der Hersteller unter seiner Marke Hans Freitag. Händler gingen nicht gern ins Risiko, berichtet die Fabrikantin: „Um kreativ zu bleiben, ist es wichtig, dass wir neben Handelsmarke auch Marke herstellen.“

Jüngst hat sie Bio-Vegan-Kekse unter der Marke Friday Organic Bakery auf den Markt gebracht. Damit tritt sie in Konkurrenz zur Lambertz aus Aachen, das sich als deutscher Marktführer für Bio-Kekse versteht. Die junge Generation lege Wert auf Regionalität, nachhaltige und fair gehandelte Rohstoffe. Die Stammkunden dagegen seien sehr traditionell und meist im Seniorenalter. „Junge Leute essen kein halbes Kilo Kekse. Sie möchten immer mal was Neues ausprobieren, eine kleine Packung Hanfkekse, Einhörner oder Bio-Vegan-Gebäck“, so Freitag-Meyer.

Ihre Kinder fragten sie, ob das Geschäftsmodell in die Zukunft trage, berichtet die Unternehmerin. Ihr Sohn Max arbeitet seit zwei Jahren im Einkauf, Tochter Anna seit Sommer im Vertrieb. „Wir müssen unser Sortiment verjüngen“, sagt sie. „Damit auch die vierte Generation noch dem Motto folgen kann: Wir backen das!“

Mehr: Doppelspitze für die Prinzenrolle – Kekshersteller mit neuem Personal in turbulenten Zeiten