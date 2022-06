Bahnchaos Engpass Schienennetz: Zwei Hauptstrecken will die Deutsche Bahn als Erstes sanieren

Am Mittwoch will die Bahn Details zum geplanten Hochleistungsnetz nennen. Auf Fahrgäste dürften ab 2024 erhebliche Verzögerungen und Umleitungen zukommen.

Zentrale Korridore sollen für mehrere Monate geschlossen sowie generalsaniert, ausgebaut und digitalisiert werden. (Foto: dpa) Dichtes Gedränge am Frankfurter Hauptbahnhof

Berlin, Frankfurt Es ist ein ungewöhnliches Timing: Einen Tag vor der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn am Donnerstag werden Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahn-Chef Richard Lutz vor die Hauptstadtpresse treten. Das Thema am Mittwochmorgen: die Zukunft des Staatskonzerns und des Schienennetzes.

Es geht um den geplanten Ausbau des Hochleistungsnetzes ab 2024. Der wird nach Informationen des Handelsblatts auch bei der Sitzung der Kontrolleure eine große Rolle spielen. Nur wenn die chronischen Engpässe im deutschen Schienennetz beseitigt werden, hat das Chaos, das aktuell auf dem Netz herrscht, ein Ende.

Ob Lutz und Wissing am Mittwoch schon die ersten beiden Großprojekte des Hochleistungsnetzes nennen werden, mit denen die Bahn ab 2024 loslegen will, ist offen. In den Unterlagen für die Kontrolleure, die dem Handelsblatt vorliegen, wird die Bahn-Spitze aber konkret.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen