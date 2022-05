Bahnverkehr Neun-Euro-Ticket: Was uns ab dem 1. Juni erwartet

Am Mittwoch beginnt das größte Experiment auf dem Schienennetz. Das neue Ticket hat einige Vorteile, kann aber auch für ordentlich Frust sorgen.

Das neue Ticket macht es deutlich einfacher für die Menschen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. (Foto: dpa) Neun-Euro-Ticket in Sachsen

Frankfurt Wer am kommenden Mittwoch mit dem Nahverkehr unterwegs sein wird, sollte sich darauf einstellen, dass Züge, Straßenbahnen und Busse etwas voller sein werden. An diesem Tag startet das Neun-Euro-Ticket. Und das Interesse an dem Billigfahrschein ist groß.

Allein am ersten Verkaufstag gingen bei der Deutschen Bahn innerhalb weniger Stunden rund 200.000 Tickets „über den Tresen“. Auch die kommunalen Verkehrsbetriebe berichten von einem Ansturm. Die Dortmunder Verkehrsbetriebe etwa verkauften am ersten Tag 18.000 Tickets.

Mit der Idee, den öffentlichen Nahverkehr von Juni bis August für neun Euro je Monat pauschal nutzen zu können, scheint die Bundesregierung den Nerv der Bevölkerung getroffen zu haben. Dass das Ticket eine Art Notgeburt ist, ist längst Nebensache. Um die Bürger mit Blick auf die hohe Inflation und stark gestiegene Energiekosten zu entlasten, pochte die FDP auf einen Tankrabatt. Der Preis dafür in den Verhandlungen mit den Koalitionspartnern war das Neun-Euro-Ticket.

Der Ansturm auf den neuen Fahrschein überrascht nicht. Tatsächlich hat das Ticket einige Vorteile. Zum einen ist es äußerst preiswert. In Metropolen wie etwa Frankfurt kostet bereits eine einfache Hin- und Rückfahrt mit der S-Bahn aus den Außenbezirken mehr. Das Neun-Euro-Ticket hat sich in vielen Fällen schnell amortisiert. Selbst für Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht genau wissen, wie oft sie tatsächlich den Nahverkehr nutzen, ist der Fahrschein attraktiv. Umgerechnet kostet ein Tagesticket weniger als 50 Cent.

Zum anderen ist es ein Ticket, das bundesweit gilt – und löst damit ein Problem, mit dem die Fahrgäste seit vielen Jahren kämpfen: In jedem Verkehrsverbund gelten andere Regeln und Preismodelle. Wer in einer fremden Stadt einen Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr erwerben will, steht häufig ratlos vor dem Automaten und muss sich mühsam durch die Logik des jeweiligen Zonensystems kämpfen. „Ich brauche nicht mehr nachzudenken. Ich habe ein Ticket, und ich kann in jeden Nahverkehr, in jede U-Bahn einsteigen“, sagt Jörg Sandvoß, der Chef von DB Regio.

ÖPNV mal einfach: ein Ticket für alles

Der ÖPNV war wohl noch nie so einfach. Damit bietet das Ticket die Chance, auch Menschen in die Züge, Busse und Straßenbahnen zu bekommen, die bis jetzt um den Nahverkehr einen großen Bogen gemacht haben.

Das Problem: Der neue Einheitsfahrschein könnte in vielen Fällen auch für erheblichen Frust bei den Fahrgästen sorgen. Denn er ist ein „riesiges Experiment ohne Blaupause“, wie DB-Manager Sandvoß es formuliert.

Erfahrenen Bahnern ist noch gut das 1995 eingeführte Wochenendticket in Erinnerung, mit dem Fahrgäste für 15 Euro am Wochenende sämtliche Regionalzüge nutzen konnten. Die Menschen drängten sich damals in den Gängen, teils mussten Fahrgäste am Bahnsteig zurückbleiben. Das Neun-Euro-Ticket könnte das System Bahn erneut überfordern.

Das größte Problem ist die Infrastruktur. Wegen der vielen Baustellen ist das deutsche Schienennetz jetzt schon überlastet und steht kurz vor dem Kollaps. Zusätzliche Kapazitäten aufs Gleis zu bringen wird heikel. Dennoch hat DB Regio genau das vor. 70 zusätzliche Züge sollen für das Neun-Euro-Ticket rollen. „Wir bauen alles bis auf das Maximum aus“, sagt DB-Manager Sandvoß.

Werden wir solche Bilder in den kommenden Wochen häufiger sehen? Der Ansturm auf das Neun-Euro-Ticket könnte dazu führen. (Foto: dpa) Drangvolle Enge am Bahnsteig

Martin Burkert schaut deshalb mit Sorge auf die Infrastruktur. Der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahnergewerkschaft EVG war die letzten Tage auf einem Kongress der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) in Budapest. Seine Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa blicken mit Spannung auf das deutsche Experiment, berichtet er dem Handelsblatt in einer Videoschalte aus Budapest: „Wir wollen, dass das Ticket ein Erfolg wird. Es ist eine Riesenchance. Wir sehen aber die Gefahr, dass Engpässe gerade auf den touristischen Strecken das Potenzial haben, die Menschen zu verschrecken.“

An gleich mehreren Stellen im Bahnbetrieb könnte es in den kommenden drei Monaten eng werden. Da sind zunächst die Züge. „Wenn alles Material auf der Schiene ist, gibt es auch keine Reserven mehr“, sagt Burkert. Fällt also ein Zug wegen eines technischen Defekts aus, kann kein Ersatz geschickt werden.

Dann kann es an einzelnen Bahnhöfen eng werden, nicht nur wegen des Ansturms. Es gibt auch Regionalzüge, die nur mit Lokführer fahren, also ohne Personal. „Wenn die an Bahnhöfen halten, an denen es auch kein Personal gibt, sehe ich Probleme“, sagt Heike Moll, die Gesamtbetriebsratsvorsitzende von DB Station & Service: „Wir können doch der 70-jährigen zierlichen Dame nicht zumuten, ihr 25-Kilo-E-Bike in den Zug zu wuchten.“

Bahnhöfe könnten wegen Überfüllung geschlossen werden

Im schlimmsten Fall könnten die Fahrgäste plötzlich vor geschlossenen Bahnhöfen stehen. „Es gibt Notfallpläne, die zum Beispiel die Schließung von besonders stark frequentierten Bahnhöfen vorsehen. Die Hotspots sind bekannt“, sagt Burkert von der EVG.

Zudem könnte der Fahrplan durcheinanderkommen. Sandvoß von DB Regio bereitet seine Kundinnen und Kunden schon mal vorsorglich auf Verzögerungen vor. „Wir werden in diesen drei Monaten weniger pünktlich fahren als in normalen Zeiten“, sagt der Manager. Das hält er aber angesichts der großen Chance, die das neue Ticket bietet, für verkraftbar: „Mir hilft keine Pünktlichkeit von 90 Prozent, wenn die Leute nicht Nahverkehr fahren.“

Doch eine Verspätung eines Regionalzugs kann schnell zu einem ernsten Problem werden. „Wird die Haltezeit aber auch nur fünf bis zehn Minuten überschritten, hat das gravierende Folgen für die nachfolgenden Züge“, warnt Betriebsrätin Moll. Das Risiko, das genau das passiert, sei groß: „In den Regionalzügen gibt es Fahrradabteile für zehn Räder. Wenn aber alle gleichzeitig mit ihren Rädern in den Zug wollen, wird es ein Geschiebe und Gedränge geben“, sagt Moll. „Und keiner glaubt, dass zehn Räder in nur zwei Minuten in den Zug zu laden sind.“

Bahn-Manager Sandvoß will solche Situationen mit mehr Personal bewältigen. 700 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in den Zügen und an den Bahnhöfen helfen. Auch die Reinigung der Züge werde intensiviert.

Doch Moll bleibt zurückhaltend: „Wir bemühen uns um zusätzliches Personal, wissen aber heute noch nicht, ob wir alles bekommen, was wir brauchen“, sagt sie. Mittlerweile sei man mit Universitäten im Gespräch, um Studenten für die Zeit zu akquirieren.

Und schließlich ist da noch der Fahrgast selbst. Muss die Bahn Fahrräder am Bahnsteig zurücklassen, kommt es zu großen Verspätungen, bricht Chaos aus – der ein oder andere könnte die Geduld verlieren. Gewerkschafter Burkert hat deshalb eine große Bitte: „Wir können nur alle Reisenden dazu auffordern, sich solidarisch mit dem Personal der Bahnen zu verhalten.“

