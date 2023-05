Batteriehersteller Unklarheit um Batteriewerk in Schleswig-Holstein – Northvolt erwägt zwei Bauten parallel

In Schleswig-Holstein sollen nach ersten Planungen eine Million Batterien jährlich mit etwa 3000 Mitarbeitern produziert werden.

Kiel Der mit einem Standort im schleswig-holsteinischen Heide liebäugelnde schwedische Batteriehersteller Northvolt erwägt nach eigenen Angaben den Bau von zwei Fabriken gleichzeitig. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte am Freitag einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, ein paralleler Bau von zwei Standorten sei möglich.

Es sei aber noch nichts entschieden. Zuvor waren Zweifel aufgekommen, ob Northvolt zugunsten eines Standorts in Nordamerika den bereits geplanten Bau in Heide aufschieben könnte. Der Northvolt-Sprecher ergänzte, die für Heide zuständigen Gemeindevertretungen hätten einem Entwurf für einen Entwicklungsplan einer mögliche Anlage zugestimmt. Damit sei eine wesentliche bürokratische Hürde genommen worden.

Hintergrund des Ringens um den Standort der Batteriezellenfabrik für die Autoindustrie von über vier Milliarden Euro ist das US-Subventionsprogramm Inflation Reduction Act (IRA). Nachdem Northvolt sich zunächst auf Heide in Schleswig-Holstein festgelegt hatte, hatte Northvolt-Chef Peter Carlsson dies wegen der neuen Sachlage in den USA wieder infrage gestellt.

Northvolt setzte aber dennoch die Vorbereitungen in Heide fort. Dort sollen nach ersten Planungen eine Million Batterien jährlich mit etwa 3000 Mitarbeitern produziert werden. Anfang Februar hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Northvolt in Schweden besucht, die Investitionsentscheidung für Heide blieb aber zunächst weiter in der Schwebe.

