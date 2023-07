Batteriehersteller VW-Beteiligung Northvolt arbeitet an Akkus für das elektrische Fliegen

Anwendungsfälle für Batterien in der Luftfahrt könnten vor allem Flugtaxis und Kleinflugzeuge sein.

Düsseldorf, Frankfurt Hersteller von Batterien für Elektroautos haben einen potenziellen neuen Absatzmarkt für sich entdeckt: die zivile Luftfahrt. Das schwedische Unternehmen Northvolt hat mit seiner kalifornischen Tochterfirma Cuberg eine Akkutechnologie entwickelt, die den Preis für eine geflogene Meile um mehr als das Fünffache reduzieren soll. Das teilte das Management beider Firmen dem Handelsblatt mit.

„Wenn man eine Strecke, die mit dem Helikopter heute 1000 Euro kostet, künftig per Flugtaxi für 200 Euro zurücklegen kann, kommt man in einen sehr wettbewerbsfähigen Bereich“, sagt Northvolt-Chef Peter Carlsson. Genau daran arbeite seine Firma. Zu den größten Anteilseignern von Northvolt zählen der Volkswagen-Konzern und Goldman Sachs.

Derzeit sucht Cuberg nach einer Fabrik, aus der das Unternehmen ab 2026 Batterien mit einer Fertigungskapazität von mehreren Hundert Megawatt produzieren will. „Die ersten Kunden könnten wir dann 2027 bedienen“, sagt Richard Wang, Gründer und Chef der Northvolt-Tochter. Am längsten dauere die Zulassung bei den Luftfahrtbehörden.

CATL und Amprius haben bereits Hochleistungsakkus angekündigt

Northvolt und Cuberg sind nicht die einzigen Batterieunternehmen, die derzeit an Super-Akkus für den Flugverkehr arbeiten. Bereits auf der Automesse in Shanghai Mitte April stellte der weltgrößte Batteriezellfertiger CATL einen Feststoff-Akku vor, mit dem sich elektrische Flugzeuge antreiben lassen sollen.

Kurz davor hatte auch das US-Unternehmen Amprius Technologies die Produktion von Batteriezellen mit einer Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm angekündigt. Heutige Hochleistungsakkus in Autos kommen auf etwa die Hälfte dieser Leistungsfähigkeit.

Für die Luftfahrt ist die Energiedichte einer Batterie die mit Abstand wichtigste Kennziffer. Denn jedes Kilogramm Batteriegewicht kann nicht für Passagiere oder transportierte Ladung verwendet werden. Schon jetzt sollen die Cuberg-Akkus im Entwicklungsstadium eine Energiedichte von 400 Wattstunden pro Kilogramm aufweisen, sagt Wang.

Bis man die Produktion in größerem Stil aufnehme, wolle man auf 450 Wattstunden kommen, erklärt der Manager. Dann könne man mit den Batterien von CATL oder Amprius konkurrieren.

Die Cuberg-Batterie ist eine Weiterentwicklung gängiger Lithium-Ionen-Pouch-Akkus, wie man sie in vielen heutigen Elektroautos findet. Was den Unterschied ausmacht: Um eine höhere Energiedichte zu erreichen, setzt Cuberg an der Anode auf ein leichteres Metall als das heute übliche Grafit. Dadurch verändere sich auch die Zusammensetzung der verwendeten Elektrolyte.

Dank hoher Energiedichte soll die Batterie im Flugzeug einsetzbar sein. (Foto: Cuberg) Northvolt-Cuberg-Akku

Anwendungsfälle für die neuartigen Batterien sollen vorrangig Flugtaxis, aber auch elektrisch betriebene Propellermaschinen für vier bis neun Personen sein, die bis zu 400 Kilometer Flugstrecke zurücklegen könnten. Mit einem Hybrid-Flugzeug, das neben einem Akku-Paket auch mit konventionellem Kraftstoff läuft, seien deutlich größere Distanzen für bis zu 40 Passagiere möglich, erklärt Wang,

Der Cuberg-Chef spricht von einer „Renaissance für all die kleinen Regionalflughäfen auf der Welt“. Man habe mehrere Großkunden sowohl für Boden- als auch für Flugtests gewonnen und hoffe, in Kürze Namen bekannt geben zu können, erklärt er.

Northvolt-Tochter Cuberg: Erste Kundenvereinbarung mit Rennwagen-Hersteller geschlossen

Northvolt hatte das kalifornische Start-up Cuberg 2021 gekauft, um die Arbeit an Batteriezellen der nächsten Generation voranzutreiben. Die meisten Angestellten des Technologie-Spin-offs der renommierten Universität Stanford hätten früher für Flugtaxi-Unternehmen gearbeitet, sagt Gründer Wang. „Wir haben das Branchen-Know-how direkt bei uns sitzen.“

Allerdings könne die Batterie auch in Renn- oder Hochleistungssportwagen zum Einsatz kommen. Cuberg habe in dem Bereich gerade einen Vertrag mit einem Kunden unterschrieben, allerdings ist es laut Wang zu früh, dessen Namen zu nennen. Nur so viel: „Es ist ein vielversprechender Markt für uns.“

„Die ersten Kunden könnten wir dann 2027 bedienen.“ (Foto: Cuberg) Cuberg-Gründer Richard Wang

In der Luftfahrtbranche scheiden sich beim Thema batteriebetriebene Flugzeuge die Geister. Die einen verweisen auf das hohe Gewicht der Akkus. So sagt Nico Buchholz, Chief Commercial Officer des Flugzeugbauers Deutsche Aircraft (Dornier), dass synthetisch erzeugtes Kerosin, sogenanntes SAF, bei vergleichbarem Gewicht eine 24-fach höhere Leistungsdichte als die nun etwa von CATL angekündigte Batteriegeneration habe.

Der Luftfahrtexperte sieht zwar Fortschritte bei der Batterietechnologie, doch mittelfristig würden elektrische Flugzeuge der Luftfahrt nicht dabei helfen, möglichst schnell klimaneutral zu werden. Für Langstreckenjets, die aktuell mehr als 95 Prozent des Kerosins verbrennen, komme die Technologie nicht infrage. Der europäische Flugzeugbauer Airbus etwa setzt deshalb auf Wasserstoff als Alternative zu fossilen Kraftstoffen wie Kerosin.

Regionalflughäfen bereiten sich für Elektroflieger vor

Andere sehen durchaus einen Markt für batteriegetriebene Flugzeuge, gerade im regionalen Bereich. So gibt es mit der Virus SW 128 des slowenischen Herstellers Pipistrel bereits ein Elektroflugzeug mit Zulassung der europäischen Luftfahrtbehörde EASA. Das Kleinflugzeug wird zum Beispiel bei der Pilotenausbildung eingesetzt.

Gleichzeitig setzen immer mehr Regionalflughäfen in Deutschland auf die Batterie. Der Airport in Kiel soll zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden, um mit dem grünen Strom Flugzeuge betanken zu können. Ähnliche Pläne gibt es in Essen und anderswo.

Ob sich der Batterieantrieb in der regionalen Luftfahrt durchsetzen wird, ist offen. Erste Elektrifizierungsprojekte im kleineren Maßstab sind schon wieder auf Eis gelegt worden. So teilte der italienische Flugzeugkonstrukteur Tecnam diesen Sommer mit, dass sich die für 2026 geplante Einführung seines neunsitzigen E-Flugzeugs „P-Volt“ auf unbestimmte Zeit verschiebe. Die Zeit für die Kommerzialisierung des elektrischen Fliegens sei mit den aktuell vorhandenen Technologien noch nicht reif.

