Beiersdorf Magere Dividende trotz Rekordergebnis: Aktionäre kritisieren Nivea-Hersteller

Düsseldorf Trotz höherer Umsätze und Gewinne will Nivea-Hersteller Beiersdorf nicht mehr Dividende ausschütten. Das sorgte bei der virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag für harsche Kritik der Anleger. „Wie gut müssen die Geschäfte noch laufen, damit es zu einer Erhöhung der Dividende kommt?“, fragte ein Aktionärsvertreter. Das Unternehmen horte nur sein Geld, sagte ein weiterer Anteilseigner.

Der Konsumgüterkonzern entwickelt sich gegen den Branchentrend positiv. Anders als viele Konkurrenten verkaufte Beiersdorf zuletzt trotz Preissteigerungen mehr Produkte. Im abgelaufenen Jahr steigerte der Dax-Konzern den Umsatz aus eigener Kraft um 10,2 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro.

Obwohl die Kosten um 20 Prozent stiegen, gelang es dem Unternehmen, seinen Gewinn zu verbessern – um 17 Prozent auf den Rekordwert von 1,16 Milliarden Euro. Auch der Start ins laufende Jahr lief besser als erwartet. Dennoch verharrt die Dividende seit mehr als zehn Jahren bei lediglich 70 Cent je Aktie.

Beiersdorf-Chef Warnery stellt Aktionären Besserung in Aussicht

Vorstandschef Vincent Warnery beteuerte am Donnerstag, das Thema angehen zu wollen. Er stehe nun vor seiner seit Amtsantritt vierten Aufgabe, nämlich, „die finanziellen Mittel von Beiersdorf besser zu nutzen“.

Die Gremien würden regelmäßig über andere Verwendungen des Kapitals diskutieren, das schließe „die Höhe der auszuschüttenden Dividende ein“, erklärte Warnery. Offenbar ist die Inhaberfamilie Herz bei dem Thema zurückhaltend. Ihr gehört über die Maxinvest Holding ein Großteil der Anteile.

Warnery hatte seit seinem Start im Mai 2021 an der Steigerung des Wachstums, einer höheren Rentabilität und an Zukäufen gearbeitet. Unter der Führung des Franzosen hat sich der Konzern so gut entwickelt wie lange nicht. Im abgelaufenen Jahr wuchs keine Aktie im Dax so stark wie die des Nivea-Herstellers. Zum ersten Mal seit 20 Jahren verzeichnete Beiersdorf ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum.

Insbesondere bei seiner Kernmarke Nivea, die für das Gros des Umsatzes steht, setzt Beiersdorf auf weniger, aber margenstärkere Produkte wie etwa Gesichtspflegecremes. Dieser Bereich gilt als Wachstumsmarkt.

Gleichzeitig fokussiert sich der Konzern außerhalb Deutschlands nicht mehr auf Segmente, in denen Wettbewerber den Markt dominieren, etwa bei der Haarpflege. Der Konzern will auch geografische Lücken schließen und expandiert etwa nach China, weil dort die Nachfrage nach Pflegeprodukten besonders groß ist.

Warnery kündigte an, die Aktivitäten in China ausweiten zu wollen, insbesondere mit der Luxusmarke La Prairie. Dort erzielt Beiersdorf bislang einen Umsatzanteil im hohen einstelligen Bereich.

„Wir haben zu viel Geld, das stimmt“

„Wir haben die richtige Strategie“, sagte Warnery. In der Vergangenheit sei man vom Nivea-Geschäft in Deutschland und von La Prairie abhängig gewesen. Nun steigere Nivea auch seinen Umsatz in Wachstumsmärkten, Erfolg habe man zudem mit anderen Hautpflegeprodukten. „Aus dem Zwei-Rad-Antrieb wurde ein Vier-Rad-Antrieb“, so der Franzose.

Beiersdorf sitzt auf Bargeld von über vier Milliarden Euro. „Wir haben zu viel Geld, das stimmt“, räumte Aufsichtsratschef Reinhard Pöllath nach Kritik von Aktionären ein. Lange hatte der Konzern keine Übernahmen getätigt. Zuletzt gab es mit dem Kauf der US-Sonnencrememarke Coppertone und der Luxuspflegemarke Chantecaille kleinere Zukäufe.

Sein Geld habe Beiersdorf hauptsächlich in Wertpapieren angelegt, um es für mögliche Akquisitionen kurzfristig nutzen zu können, erklärte Finanzchefin Astrid Hermann. Die Rendite des angelegten Geldes betrage rund 0,5 Prozent pro Jahr.

Die Aktionäre bemängelten außerdem, dass die Hauptversammlung nach dem Ende der Corona-Beschränkungen erneut nur virtuell abgehalten wurde. Lediglich zwölf der 40 Dax-Konzerne laden in diesem Jahr wieder zu einem Präsenztreffen ein. „Unsere positive Grundhaltung zur virtuellen Hauptversammlung bedeutet nicht, dass künftig keine Präsenztreffen mehr stattfinden“, sagte Konzernchef Warnery.

Klar ist nur: Mit dem virtuellen Format kann Beiersdorf Geld sparen. Die Kosten der diesjährigen Veranstaltung bezifferte Finanzchefin Hermann auf rund 560.000 Euro. Das vorerst letzte Präsenztreffen kostete 885.000 Euro.

Keine Nivea-Cremes mehr bei Aldi

Aktuell finden Kunden keine Nivea-Cremes bei Aldi. Die „Lebensmittelzeitung“ hatte am Dienstag berichtet, dass Aldi die Produkte von Beiersdorf ausgelistet habe, um seine Eigenmarken zu stärken. Seit 2013 setzte der Discounter auf die Marke Nivea.

„Es ist korrekt, dass bei Aldi momentan keine Beiersdorf-Produkte verkauft werden“, sagte der Leiter des Kosmetikgeschäfts, Oswald Barckhahn, am Donnerstag. Es gebe aber keine dauerhafte Auslistung. Die Aussage deutet darauf hin, dass Aldi und Beiersdorf bei Preisverhandlungen über Kreuz liegen. Auch bei anderen Marken und Supermärkten wie Mars und Edeka kam es im Ringen um höhere Preise zeitweise zu Lieferstopps.

