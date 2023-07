 Betrug im Onlinehandel: Wie KI hunderte Millionen Dollar rettet

Die Zahl von Betrugsfällen im Onlinehandel steigt deutlich an. Der Grund sind technisch anspruchsvollere Betrugsmaschen. Doch dank KI gibt es Hoffnung für Kunden und Händler.

Zur Betrugsbekämpfung werden bisher vor allem zwei Arten von Algorithmen verwendet. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Künstliche Intelligenz

Düsseldorf Nie war der Betrug im Onlinehandel so einfach wie heute. Gestohlene Daten sind im Darknet massenhaft verfügbar und die Maschen der Kriminellen werden immer vielfältiger.

Hilla Peled, Chef Data Scientistin bei der Betrugsbekämpfungsplattform Riskified, weiß, wie einfach Betrüger die Daten über Telegram-Kanäle erhalten: „Das dauert beispielsweise nur fünf Minuten und kostet etwa fünf US-Dollar pro Kreditkarte.“ Einige Betrugswerkzeuge wie Shopping-Bots und VPN-Dienste seien sogar als Abonnements verfügbar.

Die Betrugsversuche können jeden treffen, Onlinehändler wie Kunden. Eine aktuelle Umfrage des Informationsdienstleisters CRIF zeigt: Allein in Deutschland haben 94 Prozent der befragten Onlineshops angegeben, in der Vergangenheit schon mit Betrugsversuchen konfrontiert worden zu sein. Der entstandene Schaden wird in Expertenkreisen sogar auf bis zu 1,8 Milliarden Euro geschätzt.