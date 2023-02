Bilanz 2022 Messewirtschaft erholt sich – aber rechnet mit weniger Besuchern

Die Wirtschaft hat großen Nachholbedarf an Messen. Doch weil Aussteller kleinere Stände buchen, suchen die Veranstalter neue Geschäftsfelder.

Die weltgrößte Wassersportmesse zog fast so viele Besucher an wie vor der Pandemie. Die Aussteller zeigten sich zufrieden. (Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser) Boot in Düsseldorf

Düsseldorf Luxusjachten, Segelschiffe und Paddelboote sind auch in Zeiten der Inflation ein Zuschauermagnet. Fast 220.000 Wassersportfans drängelten sich vor zwei Wochen in den Düsseldorf Messehallen – fast so viele wie vor der Pandemie. Vor einem Jahr noch musste die weltgrößte Branchenschau Boot kurz vor Beginn wegen Corona abgesagt werden. „Bei den meisten Ausstellern wurden die Erwartungen diesmal nicht nur erreicht, sondern in jederlei Hinsicht übertroffen“, freut sich Karsten Stahlhut vom Bundesverband Wassersportwirtschaft.

Das gilt nicht nur für die Boot. „Vor einem Jahr hätten wir uns nicht erträumen lassen, dass die Erholung der Messen so dynamisch erfolgt“, sagt Wolfram Diener, Chef der Messe Düsseldorf. „Das Messejahr 2022 war erneut eine Berg-und-Tal-Fahrt, hat sich aber letztlich erstaunlich entwickelt“, meint auch Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Dachverbands der deutschen Messewirtschaft Auma.