Billigairline Reisechaos: Ryanair-Chef schlägt Militär an Flughäfen vor

In Großbritannien warten Reisende stundenlang vor Sicherheitskontrollen, weil Personal fehlt. Ryanair-Chef O’Leary macht einen speziellen Lösungsvorschlag.

Der Ryanair-CEO ist für seine markigen Worte bekannt. (Foto: dpa) Michael O'Leary

London Nach etlichen Tagen mit langen Schlangen an mehreren britischen Flughäfen hat der Chef des irischen Billigfliegers Ryanair vorgeschlagen, übergangsweise das Militär aushelfen zu lassen. Die Streitkräfte dort einzusetzen, wie es an anderen Flughäfen gemacht werde, würde auf einen Schlag den Druck vom Flughafen-Sicherheitspersonal nehmen, sagte der für seine markigen Worte bekannte Michael O'Leary am Donnerstag dem Sender ITV.

In den vergangenen Tagen hatten Reisende an Flughäfen wie Manchester oder London-Gatwick teilweise stundenlang vor Sicherheitskontrollen und Schaltern gewartet. Dies wird auf Personalmangel zurückgeführt.

O'Leary wies den Vorwurf der britischen Regierung zurück, die Reisebranche habe sich nicht ausreichend vorbereitet und zu viele Buchungen zugelassen. Die Regierung lehnt es ab, spezielle Visa für Jobs in der Reisebranche auszustellen.

Nach dem Brexit können Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland nicht mehr ohne große Hürden und Kosten nach Großbritannien kommen und arbeiten.

