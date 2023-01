Billigflieger Ryanair-Chef Michael O’Leary macht Orban ein unmoralisches Angebot

Die Sondersteuer, die Ungarn auf Flüge erhebt, ärgert den Airline-Chef schon lange. Mit einem Auftritt in Budapest erhöht er nun den Druck auf die Orban-Regierung.

Die Sonderabgabe auf Flüge in Ungarn bezeichnete der Ryanair-Chef schon mal als „mehr als dämlich“. (Foto: IMAGO/Le Pictorium) Michael O'Leary Mitte Januar in Brüssel

Budapest Wenn Ryanair-Chef Michael O’Leary einen Auftritt absolviert, weiß man nie so genau, ob man diesen erfrischend anders oder nur peinlich finden soll. Das Marketing des Billigfliegers ist Chefsache und ganz auf den 61-Jährigen zugeschnitten. Das zeigte sich, als O’Leary am Dienstag in Budapest aufkreuzte.

Atemlos stürzte er in den Veranstaltungsraum eines Hotels und hielt wie bei solchen Auftritten üblich eine Tafel mit der Anzahl an Flugzielen in die Höhe, diesmal jene ab Budapest. Dazu schnitt er alberne Grimassen – es war ein Auftritt speziell für die Fotografen.