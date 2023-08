 Birkenstock, Miele, Stihl: Wie deutsche Kult-Marken in den USA Fuß fassen

Mittelständler wie Birkenstock, Miele und Stihl profitieren vom neuen Aufschwung in Amerika. Ob „made in Germany“ noch erfolgreich ist, entscheidet vor allem ein Faktor.

Egal ob Sandalen, Sägen oder Küchengeräte: deutsche Marken sind in den USA gefragt. (Foto: AP, Bloomberg, Stihl) Birkenstock, Stihl, Miele

New York Im New Yorker Edelviertel Soho stehen die Menschen Schlange vor der Birkenstock-Boutique. Ein paar Blocks weiter wirbt das Luxus-Hochhaus „One Manhattan Square“ explizit mit Küchengeräten von Miele für seine zwei Millionen Dollar teuren Apartments. In Virginia Beach an der Ostküste baut der deutsche Kettensägenhersteller Stihl gerade für 50 Millionen Dollar sein Werk aus.

Für deutsche Marken wird der US-Markt immer attraktiver – entsprechend steigen die Investitionen. So sucht Miele derzeit nach einem Sitz für sein erstes Werk in den USA. Birkenstock erlebt durch die Präsenz im Barbie-Film einen Popularitätsschub und denkt über einen Börsengang in den USA nach. Haribo hat gerade für 300 Millionen Dollar seine erste US-Fabrik in Wisconsin eröffnet.

Damit gelingt einigen Mittelständlern, was der deutschen Wirtschaft insgesamt schwerfällt: vom Boom der USA zu profitieren. Während die deutsche Wirtschaft stagniert, hat US-Präsident Joe Biden den Vereinigten Staaten ein historisches Wachstumspaket bereitet.

