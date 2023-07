 Birkenstock: Sandalenhersteller bereitet Börsengang in den USA vor

Die Schuhfirma war 2021 von der Beteiligungsgesellschaft L Catterton übernommen worden. Das Debüt in den USA könnte Birkenstock eine Bewertung von sechs Milliarden Dollar einbringen.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 steigerte Birkenstock seinen Umsatz um 19 Prozent auf 646 Millionen Euro, während das Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) um 11 Prozent auf 225 Millionen Euro zulegte. (Foto: dpa) Birkenstock

Frankfurt Die für ihre Gesundheits-Sandalen bekannte Firma Birkenstock hat Finanzkreisen zufolge Vorbereitungen für einen Börsengang in den USA gestartet. Eigentümer L Catterton, eine französisch-amerikanische Beteiligungsgesellschaft, hat laut mit der Transaktion vertrauten Personen Investmentbanken mit der Organisation des Deals beauftragt. Dazu gehören JP Morgan und Goldman Sachs. Das Unternehmen könnte mit rund sechs Milliarden Dollar bewertet werden.

Das Börsendebüt könnte, sofern es die Kapitalmärkte hergeben, bereits nach der Sommerpause oder im kommenden Jahr stattfinden. L Catterton, Birkenstock und die Banken lehnten Stellungnahmen ab oder waren zunächst nicht erreichbar.

2021 hatten L Catteron und die Investmentgesellschaft der Familie des Milliardärs Bernard Arnault einen Mehrheitsanteil an Birkenstock übernommen. Der Deal hatte das Unternehmen mit 4,9 Milliarden Dollar bewertet. Die Brüder Christian und Alex Birkenstock blieben an der Firma beteiligt. Nach dem Einstieg von L Catterton hatte Birkenstock eine Vertriebsoffensive gestartet – vor allem in Richtung USA und Asien.