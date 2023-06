Bluu Seafood Fischstäbchen aus dem Bioreaktor – Deutsches Start-up beantragt Zulassung in den USA

Düsseldorf Bluu Seafood hat im vergangenen Jahr als erste europäische Food-Tech-Firma Fischfleisch aus Zellkulturen vorgestellt. Nun hat das deutsche Start-up seine Series-A-Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro abgeschlossen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit haben die Norddeutschen bisher 23 Millionen Euro eingesammelt.

Die panierten Fischprodukte bestehen aus Forellenzellen, die bei Bluu Seafood im Bioreaktor gezüchtet werden und mit pflanzlichen Proteinen angereichert sind. Angeführt wurde die Runde von Sparkfood, Tochter des portugiesischen Lebensmittelkonzerns Sonae, und dem Beteiligungsarm der LBBW. Investiert sind unter anderem SeaX Ventures sowie Delivery Hero und Dr. Oetker.

„Gemeinsam mit unseren starken internationalen Investoren können wir die nächste Entwicklungsstufe starten und unsere ersten Produkte auf den Markt bringen“, sagte Sebastian Rakers, der Bluu 2020 mit Simon Fabich in Lübeck gegründet hatte. Der promovierte Meeresbiologe Rakers hatte zuvor am Fraunhofer-Institut für Marine in den Bereichen Biotechnologie und Zelltechnik geforscht.

Fisch aus Zellkulturen soll ein globales Problem lösen. Mehr als 35 Prozent der kommerziell genutzten Artenbestände weltweit gelten als überfischt und 57 Prozent als maximal genutzt, schreibt die Umweltschutzorganisation WWF. In der Ostsee zum Beispiel wurden zuletzt die Fangquoten für Hering oder Dorsch aus Artenschutzgründen stark reduziert.

Zeitgleich mit der Finanzierungsrunde gab das Jungunternehmen bekannt, dass es nach Singapur auch in den USA die Zulassung seines In-vitro-Fischs beantragt hat. Die EU und Großbritannien sollen folgen.

Bluu Seafood rechnet mit Zulassung in Singapur im Jahr 2024

Die Nachricht kommt, wenige Tage nachdem die kalifornischen Start-ups Good Meat und Upside Food in den USA die ersten Zulassungen für ihr Hähnchenfleisch aus Zellkulturen erhalten haben. Ein weiterer Meilenstein nach der offiziellen Genehmigung für In-vitro-Hähnchen von Good-Meat-Mutter Eat Just in Singapur Ende 2020.

Bluu Seafood rechnet mit einer Zulassung seines Fischs in Singapur für 2024. Vorher muss das Food-Tech aber beweisen, dass es seine Produktion im Labor skalieren kann. Im Herbst öffnet ein Pilotwerk in Hamburg mit Bioreaktoren mit bis zu 500 Liter Volumen. Neben Fischstäbchen arbeiten die 32 Experten von Bluu Seafood an komplexeren Produkten wie Fischfilets und Sashimi aus Lachs.

Christian Dammann (COO) und die Co-Gründer Sebastian Rakers und Simon Fabich (v. l.) sind Pioniere für In-vitro-Fisch in Europa. (Foto: Bluu Seafood) Managementteam von Bluu Seafood

Die In-vitro-Produktion schützt dabei auch die Landbewohner: Fisch aus Meer, Fluss oder See ist häufig mit Schwermetallen, Antibiotika und Mikroplastik belastet. All dies ist in Bioreaktoren vermeidbar. Bluu züchtet den Fisch nach eigenen Angaben aus gentechnikfreien Lachs- und Forellenzelllinien. Die nötigen Wachstumsmedien kämen ohne tierisches Serum aus.

Jeff Bezos und Leonardo Di Caprio sind in In-vitro-Fisch investiert

Investor Sparkfood betont: „Wir konzentrieren uns auf disruptive Innovationen im Lebensmittelbereich, die die Umwelt schonen und gleichzeitig so skalierbar sind, dass sie einen relevanten Beitrag zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung leisten“, sagt Anouk Veber, Head of Ventures von Sparkfood. Bluu Seafood habe den Nachweis dafür erbracht.

Rakers und sein Team gelten in Europa zwar als führend. Doch insgesamt 156 Food-Techs forschen derzeit weltweit an Fleisch und Fisch aus Zellkulturen, zeigen aktuelle Zahlen des Thinktanks Good Food Institute. Die Firmen haben bisher rund 2,8 Milliarden Dollar Kapital erhalten. So arbeiten etwa Wanda Fish in Israel, Umami Meats und Shiok Meats in Singapur oder Blue Nalu aus den USA an Fisch aus dem Bioreaktor.

>> Lesen Sie auch: Proteine aus dem Gärtank – So wollen Start-ups Käse und Fleisch ersetzen

Ein Pionier ist Wildtype aus Kalifornien, das Lachs in Sushi-Qualität züchtet. Das Food-Tech konnte laut Crunchbase bisher 123 Millionen Dollar einsammeln – und dabei prominente Investoren wie Amazon-Gründer Jeff Bezos und Schauspieler Leonardo Di Caprio überzeugen.

Doch die Herstellung ist noch immer sehr aufwendig und teuer: 100 Gramm Lachs von Wildtype kosten rund 115 Dollar. Fisch aus Zellkulturen sei aber verglichen mit In-vitro-Hähnchen deutlich im Vorteil, glaubt Wildtype-Gründer Arye Elfenbein. Für frischen Wildlachs seien Verbraucher ohnehin bereit, viel mehr zu zahlen als etwa für Hähnchen.

Bis In-vitro-Fisch in Deutschland auf den Markt kommt, dürfte es noch viele Jahre dauern. Die Verbraucherzentralen begrüßen grundsätzlich die Bestrebungen, mit In-vitro-Fisch nicht nur dem Tierleid, sondern langfristig auch der Überfischung der Meere etwas entgegenzusetzen. Allerdings müssten Verbraucherinnen eindeutig erkennen können, ob der Fisch aus dem Labor stammt.

Mehr: USA erteilen Zulassung für Fleisch aus Zellkulturen