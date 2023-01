Brillenhersteller Rodenstock macht CFO Desimoni zum neuen Chef

Marcus Desimoni löst Anders Hedegaard an der Firmenspitze ab. Der Manager war als Finanzchef schon am Verkauf des Brillengeschäfts von Rodenstock beteiligt.

Marcus Desimoni

München Der Brillenhersteller Rodenstock bekommt einen neuen Chef. Der bisherige Finanzchef Marcus Desimoni übernehme den Spitzenposten zum 1. Februar, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der derzeitige Chef Anders Hedegaard werde weiterhin im Beirat sitzen und als Berater arbeiten.

Desimoni leitet die Finanzsparte von Rodenstock seit 2020. Er war in dieser Zeit am Verkauf des Brillengeschäfts an De Rigo im Dezember 2022 sowie an der Übernahme von Indo Optical im Mai 2022 beteiligt. Rodenstock ist seit dem vergangenen Jahr im Besitz des britischen Finanzinvestors Apax Partners. Er ist schon der vierte Private-Equity-Investor, dem das 140 Jahre alte Traditionsunternehmen seit 2003 gehört.

