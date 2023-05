 C919: Mit diesem Flugzeug will China Airbus und Boeing Konkurrenz machen

Das in China entwickelte Kurz- und Mittelstreckenflugzeug C919 hat am Wochenende seinen ersten kommerziellen Flug absolviert. Die wichtigsten Bauteile des Jets stammen aus dem Ausland.

Der Kurz- und Mittelstreckenjet des Herstellers Comac ist ein Prestigeprojekt der chinesischen Staatsführung. Er soll dem Airbus A320 neo und der Boeing 737 MAX Konkurrenz machen. (Foto: IMAGO/Xinhua) Erstflug C919

Peking In den Videos vom ersten kommerziellen Flug des in China entwickelten Passagierflugzeugs C919 wedeln lachende Passagiere eifrig mit China-Fähnchen. Die chinesischen Staatsmedien präsentieren ein Prestigeprojekt der Staatsführung: Sie will einen heimischen Konkurrenten zu Airbus und Boeing aufbauen. Doch viele Schlüsselkomponenten der C919, darunter auch das Triebwerk, stammen von westlichen Zulieferern.

Die Marktreife des Schmalrumpfjets hatte sich immer wieder verzögert. Der Hersteller Commercial Aviation Corporation, kurz Comac, hatte bereits 2008 mit der Entwicklung begonnen, die Produktion startete Ende 2011. Offiziell zugelassen ist die C919 in China jedoch erst seit September 2022. Nach zahlreichen Testflügen fand nun am Sonntag der erste kommerzielle Flug von Shanghai nach Peking statt, durchgeführt von der Airline China Eastern mit 128 Passagieren an Bord.