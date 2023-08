 Camping-Aktien: Hymer, Adria & Co. sind an der Börse im Trend

Die düsteren Aussichten für die Campingbranche sind verflogen. Verkäufe und Gewinne steigen – und mit ihnen die Aktienkurse der Eigentümer von Hymer, Adria und Knaus Tabbert.

Die Nachfrage nach Wohnmobilen hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. (Foto: dpa) Vantana De Luxe K65 ET (Kastenwagen) von Hobby

Duisburg Noch vor einem Jahr herrschte bei den deutschen Reisemobil- und Wohnwagenhändlern großer Pessimismus. Lieferschwierigkeiten, steigende Zinsen und eine hohe Inflationsrate würden den Verkauf bremsen, warnte etwa der schleswig-holsteinische Deutschland-Marktführer Hobby-Fendt Mitte 2022 in seinem Geschäftsbericht.

Auch das „Caravaning-Barometer“, eine vierteljährliche Befragung der Unternehmensberatung CM&P im Caravaning-Handel, sackte im Juni 2022 tief in den negativen Bereich. Doch die Skeptiker haben den Enthusiasmus deutscher Camper unterschätzt.

Im ersten Halbjahr 2023, also in der Hochsaison der Reisemobil-Verkäufe, sind die Neuzulassungen deutschlandweit um weitere 1,3 Prozent gestiegen: 41.500 Urlaubs-Vans wurden neu registriert – das zweitbeste Ergebnis, das jemals im ersten Halbjahr erzielt wurde. Im Juni lagen die Neuzulassungen sogar mit 4,8 Prozent im Plus.

